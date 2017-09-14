RSS
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 23:38

офицеры, когда слышат слово-воинский долг

  Успіх написав:

алаверди

комент:
Я на флоте служил. На вопрос старшему офицеру, за рюмкой спирта, зачем он вступал в КПСС, неужели верил в коммунизм? Он ответил: Если в партию не вступать, то и служить идти смысла нет, карьеры не сделать. А почему на флот? Форма красивая, зарплата на АПЛ хорошая, пенсия в 30 лет и делать ни чего не надо. Мы же не воевать сюда пришли, а жизнь свою по легкому устраивать. Цитата есть хорошая у Александра Покровского в книге «Расстрелять». «Советские/российские офицеры, когда слышат слово-воинский долг и любовь к Родине, начинают хохотать, так же, как хохочут пьяные проститутки, когда клиент признаётся им в любви».

Вгадай з 3х разів, хто прийшов на думку?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40802
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2855 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 23:44

  ЛАД написав: ну, мені здається, дуже багато людей виїде з країни" это фантазии Юры. Вполне понятные. Будут или не будут выезжать из Цкраины зависит от разных причин, но точно не от фамилии президента. Или, скажем мягче, в последнюю очередь от его фамилии.

якщо кордони закриті, то фамілія не має значення, 146%
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40802
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2855 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 23:48

  _hunter написав:
  jump написав:Після закінчення військового стану, в Україні діятиме особливий стан. І тоді введуть суттєві обмеження, — Сергій Старенький :shock:

Серед них:
• Мобілізація.
• Підвищення обороноздатності.
• Переведення підприємств на особливий режим роботи.
• Чоловіків і жінок із військовими спеціальностями, а також медиків, оборонних інженерів та фахівців з радіоелектроніки можуть призивати. :shock:

квартал максимально далі буде тягнути гуму 8)

Війна в Україні йде до завершення, - заявив народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. :?

"Зараз, коли очевидно, що війна йде до завершення, це хтось визнає, а хтось не визнає. Але фактично ми рухаємося в цьому напрямку"
https://www.unian.ua/politics/viyna-yde ... 31099.html

У них все как-то не понятно (или несколько фракций есть)...
Уряд ухвалив проєкт Держбюджету на 2026 рік, - Свириденко
Потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

А ели 2х10^12 не найдут то шо с курсом то будет?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5367
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 23:52

  greenozon написав:оце так...
[youtube]OfmD7AmAfJA[/youtube.

Много наговорил, но в результате фактически поддержал Владимира Бойко в его обвинениях в адрес Мадяра.
У меня вопрос немного о другом - раньше писали о налётах на нефтегазовые структуры РФ как об операциях ГУР. Мухачёв говорит о них как об операциях СБС. Кто сегодня проводит эти операции?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36130
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5353 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 23:53

  flyman написав:
  Успіх написав:

алаверди

комент:
Я на флоте служил. На вопрос старшему офицеру, за рюмкой спирта, зачем он вступал в КПСС, неужели верил в коммунизм? Он ответил: Если в партию не вступать, то и служить идти смысла нет, карьеры не сделать. А почему на флот? Форма красивая, зарплата на АПЛ хорошая, пенсия в 30 лет и делать ни чего не надо. Мы же не воевать сюда пришли, а жизнь свою по легкому устраивать. Цитата есть хорошая у Александра Покровского в книге «Расстрелять». «Советские/российские офицеры, когда слышат слово-воинский долг и любовь к Родине, начинают хохотать, так же, как хохочут пьяные проститутки, когда клиент признаётся им в любви».

Вгадай з 3х разів, хто прийшов на думку?

Есть тута три боевитых охфицера
Два пиджака и один фанат "отдыха з(під) мавпою", типа ветеран и дамбил НУРСами самого Гивю.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5367
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 00:01

Дніпропетровськ, художня школа. Урок «я і світ кольорах вес

Дитяче фото барабашов , яке пояснює як він став любити анал з тваринами ..

Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 16341
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2491 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 00:25

  flyman написав:комент:
Я на флоте служил. На вопрос старшему офицеру, за рюмкой спирта, зачем он вступал в КПСС, неужели верил в коммунизм? Он ответил: Если в партию не вступать, то и служить идти смысла нет, карьеры не сделать. А почему на флот? Форма красивая, зарплата на АПЛ хорошая, пенсия в 30 лет и делать ни чего не надо. Мы же не воевать сюда пришли, а жизнь свою по легкому устраивать. Цитата есть хорошая у Александра Покровского в книге «Расстрелять». «Советские/российские офицеры, когда слышат слово-воинский долг и любовь к Родине, начинают хохотать, так же, как хохочут пьяные проститутки, когда клиент признаётся им в любви».

Вгадай з 3х разів, хто прийшов на думку?

Звісно любитель чорних салямі, який тут постійно виправдовує своє ухилянтство відсутністю гвинта сумісного з його ВОС (внутрішнім отвором сраки?)
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 267
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 01:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Камінгаут» по не дуже правдоподібній, але все ж, легенді ойтішніка мамкіного))
Воно звичайне анальне бидло рівня базарного торгаша шубами. Та сама риторика зоопєдарастії ))
Не довго тримався міф))
Ну то добре що воно залишається салабоном тилу з мінімально можливою зарплатнею, йому там саме місце)) . Цю солдафонщину необхідно ізолювати саме там))
Hotab
 
Повідомлень: 16341
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2491 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 01:17

Shaman, рекомендую послушать Арти Грина в посте greenozon viewtopic.php?p=5890516#p5890516.
Хотя бы с 2:22 по 13:11.
Там, в частности и о том, что РФ долго не выдержит.
Интересно, что вы скажете. Тоже обвините его в преклонении перед РФ и пр.

detroytred, там есть и о Залужном.

Не могу сказать, что я полностью согласен со всем, что он рассказал. Многие вещи не могу обсуждать просто потому, что не владею информацией и, соответственно, не могу судить. Грин знает гораздо больше, но думаю, тоже далеко не всё, но спорить не возьмусь.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36130
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5353 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
