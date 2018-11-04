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Finance.ua: Найкращі
безкоштовні кредитні картки

Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:47

Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

  ShtormK написав:Кстати, о процентной ставке. Там использовалась не эффективная, а т.н. "базовая" процентная ставка. Т.е. сколько человек реально платит при выходе из грейса.
"Базовая" процентная ставка больше похожа на маркетинговый ход, иначе смысл был вводить такой показатель, как эффективную ставку.
Грубо говоря могут ввести ставку 0,1% годовых, но при этом будут конские комиссии.

Ещё б добавил пункт открытости, т. е. как легко найти тарифы по кредитному продукту. Например, искал недавно тарифы на кредитки ПУМБ и с первого раза не нашел. А их запрятали в договор по банковскому обслуживанию.

  ShtormK написав:...Но будет ли он важен остальным?
Вы пишите статьи только столицы и областных городов? Я понимаю, что Донбасс для банков — зона повышенной опасности. Но Донбасс — Украина, так делайте статью, которая применима для всей страны.
Ещё можно взять критерий выдачи кредитного продукта военным. Есть ребята, которые находятся в городе и каждый день ездят на военную базу, а в обычное время покупают продукты и т. д.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:04

  MASolomko написав:Ещё можно взять критерий выдачи кредитного продукта военным. Есть ребята, которые находятся в городе и каждый день ездят на военную базу, а в обычное время покупают продукты и т. д.


Если можно, вот с этого момента чуть подробнее.
Насколько я знаю, нет особых карт для военных. Или Вы имеете в виду тот же признак, назовем его "Донбасс" (для простоты), но применительно к военным, которые там дислоцируются?
В общем, уточните, пожалуйста, что Вы имели в виду.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:33

Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

ShtormK, я читал отзывы по monobank и там писали, что при заполнении анкеты указал он свой статус "военный" и кредитный лимит то ли обнулили, то ли вообще не выдали.
Где проживал тот клиент без понятия.

Вот даже Google мне подсказывает
https://credit-shop.com.ua/credit-nalic ... hit-kredit
MASolomko
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