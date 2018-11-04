Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

"Базовая" процентная ставка больше похожа на маркетинговый ход, иначе смысл был вводить такой показатель, как эффективную ставку.
Грубо говоря могут ввести ставку 0,1% годовых, но при этом будут конские комиссии.
Ещё б добавил пункт открытости, т. е. как легко найти тарифы по кредитному продукту. Например, искал недавно тарифы на кредитки ПУМБ и с первого раза не нашел. А их запрятали в договор по банковскому обслуживанию.
Вы пишите статьи только столицы и областных городов? Я понимаю, что Донбасс для банков — зона повышенной опасности. Но Донбасс — Украина, так делайте статью, которая применима для всей страны.
Ещё можно взять критерий выдачи кредитного продукта военным. Есть ребята, которые находятся в городе и каждый день ездят на военную базу, а в обычное время покупают продукты и т. д.