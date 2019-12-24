Додано: Сер 17 вер, 2025 17:54

Кащей написав: Азиатчина, панове. Келейное решение серьезнейших вопросов на уровне личных контактов и договоренностей. Тяжелое наследие болотного прошлого Сени.

Я хочу, шоб все по процедуре було, и шоб все ходы записаны.

У нас электронный документооборот в силе с 1995 года. Так что, на email можете отправлять с чистой совестью и фиксировать ответ от mail-сервера банка как подтверждение доставки.Если ориентироваться на судебную практику еще с год назад был висновок Верховного Суда, что распечатки коммуникаций из мессенджеров могут приниматься во внимание как доказательства. Правда, с учетом того, что их легко сгенерировать... уж не знаю, как их будут принимать во внимание, и кто будет оплачивать экспертизы (интересно еще, как их будут проводить).