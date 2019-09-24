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Finance.ua: Найкращі
безкоштовні кредитні картки

Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2019 17:24

D2 OTP дає кредитку, за яку нема оплати. Але ж назва дебільга Мані на кармані. Через цю назву і не замовляла для себе.
zapola
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:34

У меня кредитка универсальна ПриватБанк пока проблем не каких но хочу приобрести ищо одну на небольшую сумму 5000гр чтобы было чем перекрывать когда зарплата зависает.кто что посоветуете проверенное. Татьяна
jasmine8753010
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:13

Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

jasmine8753010 написав:У меня кредитка универсальна ПриватБанк пока проблем не каких но хочу приобрести ищо одну на небольшую сумму 5000гр чтобы было чем перекрывать когда зарплата зависает.кто что посоветуете проверенное. Татьяна
Можете спровувати кредитку "Зелена" від А-Банку(умови як у Привата) + кешбек + погашення до кінця місяця.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 05:51

Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

  jasmine8753010 написав:...чтобы было чем перекрывать когда зарплата зависает.кто что посоветуете проверенное.
Татьяна, кроме карты "Зелена" (которую упомянули выше), можно ещё посмотреть в сторону платёжной карты от monobank. Тарифы по данным картам очень приближены к тарифам карты Универсальная от ПриватБанка, карты просты в обслуживании.

Ещё, как вариант, при наличии достаточного лимита на рассрочку можно воспользоваться "Мгновенной рассрочкой". При использовании до месяца комиссия меньше, чем снять нал с кредитки. Например, в 21 числах оформляете данную рассрочку, поступившими деньгами гасите кредитку, 7 числа получаете зарплату и досрочно гасите открытую рассрочку.
Таким образом за рассрочку — 2,9% от взятой суммы против 4% за снятие наличных с кредитки.
MASolomko
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