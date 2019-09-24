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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 13 бер, 2019 17:24
D2 OTP дає кредитку, за яку нема оплати. Але ж назва дебільга Мані на кармані. Через цю назву і не замовляла для себе.
Додано: Пон 07 жов, 2019 15:34
У меня кредитка универсальна ПриватБанк пока проблем не каких но хочу приобрести ищо одну на небольшую сумму 5000гр чтобы было чем перекрывать когда зарплата зависает.кто что посоветуете проверенное. Татьяна
Додано: Пон 07 жов, 2019 18:13
Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
Можете спровувати кредитку "Зелена" від А-Банку(умови як у Привата) + кешбек + погашення до кінця місяця.
Додано: Вів 08 жов, 2019 05:51
Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
Татьяна, кроме карты "Зелена" (которую упомянули выше), можно ещё посмотреть в сторону платёжной карты от monobank. Тарифы по данным картам очень приближены к тарифам карты Универсальная от ПриватБанка, карты просты в обслуживании.
Ещё, как вариант, при наличии достаточного лимита на рассрочку можно воспользоваться "Мгновенной рассрочкой". При использовании до месяца комиссия меньше, чем снять нал с кредитки. Например, в 21 числах оформляете данную рассрочку, поступившими деньгами гасите кредитку, 7 числа получаете зарплату и досрочно гасите открытую рассрочку.
Таким образом за рассрочку — 2,9% от взятой суммы против 4% за снятие наличных с кредитки.
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