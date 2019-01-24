"Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...

Додано: Пон 28 січ, 2019 11:00

lapay написав: zРадио написав: А кто блокировал 3-сторонние газовые переговоры, заявляя о сдаче национальных интересов (даже "национального достояния")?



Ватаны, или псевдо-патриотические популисты? То-то же! А кто блокировал 3-сторонние газовые переговоры, заявляя о сдаче национальных интересов (даже "национального достояния")?Ватаны, или псевдо-патриотические популисты? То-то же!

Так литовці віддали Газпрому трубу, і транзиту не стало. Не треба натягувати політичну сову на економічний глобус. Якщо Путя вирішив будувати потоки, то ні Янукович, ні Медведчук, якби став Президентом, не змогли б цьому завадити.

От побудує, а потім буде кидати подачку у вигляді 10-20 млрд.

Тут тільки санкції, а не розмови, допоможуть. Правда, 40 років назад і санкції не допомогли - ФРН все одно отримала сибірський газ через нашу ГТС. Так литовці віддали Газпрому трубу, і транзиту не стало. Не треба натягувати політичну сову на економічний глобус. Якщо Путя вирішив будувати потоки, то ні Янукович, ні Медведчук, якби став Президентом, не змогли б цьому завадити.От побудує, а потім буде кидати подачку у вигляді 10-20 млрд.Тут тільки санкції, а не розмови, допоможуть. Правда, 40 років назад і санкції не допомогли - ФРН все одно отримала сибірський газ через нашу ГТС.

Что касается санкций то вы сами на него и ответили, а касательно литовской трубы, то ее никто Газпрому не отдавал а наоборот, кроме того не Газпром начал "газовые войны"как мы видим, что в конце мая Amber Grid договорилась об объединении своей газотранспортной системы с польской Gas System. Для этого будет построен газопровод протяженностью 357 километров с польской стороны и 165 километров — с литовской. Работы планируется завершить в конце 2021 года.Это Газпром начал? Что касается идеального решения газового вопроса, так это Белоруссия, во первых продали свою трубу и заработали около 3 млрд.дол. во вторых получают газ по внутрироссийской цене "Сегодня страна покупает у России газ по цене в 129 долларов за тысячу кубов, а в следующем 2019 году цена на него будет снижена до 127 долларов. " А по какой цене покупает "европейский" газ Украина?С 1 ноября цены на газ для украинцев повысят до 8550 грн это где то 315 дол.Для Промышленных потребителей 12511,20 грн это де то 460 дол. Какие цены после такой цены будут в наших магазинах? В Польше уже цены дешевле чем у нас. "А вы все за рыбу-гроши"