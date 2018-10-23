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Індія стає центром маркетингу
ICO для криптовалютних...

Індія стає центром маркетингу ICO для криптовалютних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:44

Індія стає центром маркетингу ICO для криптовалютних...

Пропонуємо до обговорення:
Індія сьогодні завойовує репутацію в криптовалютній спільноті як місце, де можна знайти надзвичайно доступного постачальника маркетингових послуг.

Дивися повний текст Індія стає центром маркетингу ICO для криптовалютних платформ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:44

That is true - STOs are the ICOs of the next generation. More secured. And by the way if you are the one who is planning to launch your own ICO/STO - i strongly recommend flexe.io/592 These guys were really good and DO understand how fund raising works.
bloomn6678
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