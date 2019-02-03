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Порошенко: Україна відмовиться
від імпортного газу

Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:46

Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

Пропонуємо до обговорення:
Україна досягне енергетичної безпеки і зможе повністю відмовитися від імпорту природного газу.

Дивися повний текст Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:46

Ни слова о тарифах.
sena_2008atp
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А что вы хотели услышать, если они с татарином делят миллиарды от действующих схем и тарифов.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:01

Себестоимость на новых месторождениях в Украине- около 250 долларов,добавьте процентов 20- вот Вам и тариф.А сказки о газе по 150 долларов оставьте поклонникам и последователям Мадуро
alex58chorniy
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:06

  alex58chorniy написав:Себестоимость на новых месторождениях в Украине- около 250 долларов,


Откуда вы это знаете? Это же тайная информация.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:07

В Венесуэле бензин по пять американских центов за литр,последствия можете увидеть на улицах Каракаса
alex58chorniy
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:09

Просверлить пять км земли вниз до газоносного слоя- дёшево не получится
alex58chorniy
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