Україна досягне енергетичної безпеки і зможе повністю відмовитися від імпорту природного газу.
Дивися повний текст Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 12:46
Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу.
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:01
А что вы хотели услышать, если они с татарином делят миллиарды от действующих схем и тарифов.
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:01
Себестоимость на новых месторождениях в Украине- около 250 долларов,добавьте процентов 20- вот Вам и тариф.А сказки о газе по 150 долларов оставьте поклонникам и последователям Мадуро
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:06
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:07
В Венесуэле бензин по пять американских центов за литр,последствия можете увидеть на улицах Каракаса
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:09
Просверлить пять км земли вниз до газоносного слоя- дёшево не получится
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