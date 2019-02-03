Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
alex58chorniy написав:Просверлить пять км земли вниз до газоносного слоя- дёшево не получится
Да-да-да...
У Газпрома в Заполярье со всеми сопутствующими расходами (тысячекилометровыми трубопроводами и железкой, средними зарплатами персонала $3к/мес, инфраструктурой для жизни людей в вечной мерзлоте и налогами) получается 20-30 долларов за 1000 кубов.
У американцев, использующих современные технологии гидравлического разрыва пласта, платящих средние зарплаты $5к/мес и финансирующих многомиллиардные экологические программы, получается 60-90 долларов за 1000 кубов.
zрадио В данной Вами ссылке на росведомости ими озвучена себестоимость добычи российского газа в 85 долларов и в 140 долларов с экспортной пошлиной, А если вы уверены,что в Украине можно добывать газ на новых месторождениях меньше,чем по сто долларов- покажите пример,купив лицензию и вышки, Нажимаете немерено денег
Для прокачки газпромовского газа через ГТС Украины используется ведь нафтогазовский газ? Газпром ведь только деньги платит, лишнего же газа для турбин на территории Украины контрактом не предусмотрено, верно? Сократится транзит, сократится расход газа. Это раз. Субсидии населению будут если и давать, то деньгами. А при таких ценах население скорее самогоном будет греться, чем газом. Это два. А в школе у нас как и на улице +10. Это так, между прочим. Так что мы верим Пете и х... дрочим.