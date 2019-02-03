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Порошенко: Україна відмовиться
від імпортного газу

Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:33

Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

  zРадио написав:На Henry Hub средняя стоимость mmBTU за последние 5 лет составила 3 доллара.

А ми що, на Генрі Хаб купуємо газ? Куди вже ясніше - якщо видобуток менше споживання, як в Західній Європі, чи в нас, то ціна на газ в рази більше собівартості. США теж купують навіть ЗПГ, як раз тому, що не всюди є газогони з дешевим газом.
Ринок він такий - ціну встановлює попит-пропозиція, а не собівартість. І не варто сподіватись, що в нас різко зросте видобуток газу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:35

  alex58chorniy написав:zрадио В данной Вами ссылке на росведомости ими озвучена себестоимость добычи российского газа в 85 долларов и в 140 долларов с экспортной пошлиной, А если вы уверены,что в Украине можно добывать газ на новых месторождениях меньше,чем по сто долларов- покажите пример,купив лицензию и вышки, Нажимаете немерено денег


Обманывать не нужно! В данной мной ссылке однозначно указана себестоимость добытого и потребленного в РФ газа в пределах 20-30 долларов!

Себестоимость 85 - это газ на европейских границах, включающая в т.ч. плату Нефтегазу за транзит. А 140 - на европейсках границах с учетом транспорта и экспортной пошлины.

Мы же ведем сейчас речь об украинском газе, потребляемом в Украине! Разницу не ощущаете?

Что касается вашего лестного предложения - вот вам пища для ума о том, кто в Украине может претендовать на месторождения газа:

https://antikor.com.ua/articles/237020- ... _i_chevron

https://strana.ua/news/155503-deputat-v ... zgas-.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:38

  alex58chorniy написав:zрадио В данной Вами ссылке на росведомости ими озвучена себестоимость добычи российского газа в 85 долларов и в 140 долларов с экспортной пошлиной, А если вы уверены,что в Украине можно добывать газ на новых месторождениях меньше,чем по сто долларов- покажите пример,купив лицензию и вышки, Нажимаете немерено денег

С вашей логикой добывать у нас ваще не выгодно, проще забить на это безнадежное дело и покупать у Алжира. Так ведь правда - смысл брать по 250 у себя, если есть дешевый у Алжира. Или с русскими договориться, как выдумаете?
Так и не ответили на вопрос, тому кто ранее писал - аргументируйте воздорожание газа с 80 до 250 за два года. Бурить приходится глубже??
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:39

  lapay написав:
  zРадио написав:На Henry Hub средняя стоимость mmBTU за последние 5 лет составила 3 доллара.

А ми що, на Генрі Хаб купуємо газ? Куди вже ясніше - якщо видобуток менше споживання, як в Західній Європі, чи в нас, то ціна на газ в рази більше собівартості. США теж купують навіть ЗПГ, як раз тому, що не всюди є газогони з дешевим газом.
Ринок він такий - ціну встановлює попит-пропозиція, а не собівартість. І не варто сподіватись, що в нас різко зросте видобуток газу.


Ухаха - и на каком же европейском хабе Украина покупает 20,5 из 28,5 млрд потребляемого в год газа??? Где этот хаб расположен - в кабинете Коболева, или кабинете Ахметова? :mrgreen:

Чем больше ложь, тем скорее в нее поверят - ваш принцип?..
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