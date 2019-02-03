Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу
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zРадио написав:На Henry Hub средняя стоимость mmBTU за последние 5 лет составила 3 доллара.
А ми що, на Генрі Хаб купуємо газ? Куди вже ясніше - якщо видобуток менше споживання, як в Західній Європі, чи в нас, то ціна на газ в рази більше собівартості. США теж купують навіть ЗПГ, як раз тому, що не всюди є газогони з дешевим газом. Ринок він такий - ціну встановлює попит-пропозиція, а не собівартість. І не варто сподіватись, що в нас різко зросте видобуток газу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
alex58chorniy написав:zрадио В данной Вами ссылке на росведомости ими озвучена себестоимость добычи российского газа в 85 долларов и в 140 долларов с экспортной пошлиной, А если вы уверены,что в Украине можно добывать газ на новых месторождениях меньше,чем по сто долларов- покажите пример,купив лицензию и вышки, Нажимаете немерено денег
Обманывать не нужно! В данной мной ссылке однозначно указана себестоимость добытого и потребленного в РФ газа в пределах 20-30 долларов!
Себестоимость 85 - это газ на европейских границах, включающая в т.ч. плату Нефтегазу за транзит. А 140 - на европейсках границах с учетом транспорта и экспортной пошлины.
Мы же ведем сейчас речь об украинском газе, потребляемом в Украине! Разницу не ощущаете?
Что касается вашего лестного предложения - вот вам пища для ума о том, кто в Украине может претендовать на месторождения газа:
alex58chorniy написав:zрадио В данной Вами ссылке на росведомости ими озвучена себестоимость добычи российского газа в 85 долларов и в 140 долларов с экспортной пошлиной, А если вы уверены,что в Украине можно добывать газ на новых месторождениях меньше,чем по сто долларов- покажите пример,купив лицензию и вышки, Нажимаете немерено денег
С вашей логикой добывать у нас ваще не выгодно, проще забить на это безнадежное дело и покупать у Алжира. Так ведь правда - смысл брать по 250 у себя, если есть дешевый у Алжира. Или с русскими договориться, как выдумаете? Так и не ответили на вопрос, тому кто ранее писал - аргументируйте воздорожание газа с 80 до 250 за два года. Бурить приходится глубже??
zРадио написав:На Henry Hub средняя стоимость mmBTU за последние 5 лет составила 3 доллара.
А ми що, на Генрі Хаб купуємо газ? Куди вже ясніше - якщо видобуток менше споживання, як в Західній Європі, чи в нас, то ціна на газ в рази більше собівартості. США теж купують навіть ЗПГ, як раз тому, що не всюди є газогони з дешевим газом. Ринок він такий - ціну встановлює попит-пропозиція, а не собівартість. І не варто сподіватись, що в нас різко зросте видобуток газу.
Ухаха - и на каком же европейском хабе Украина покупает 20,5 из 28,5 млрд потребляемого в год газа??? Где этот хаб расположен - в кабинете Коболева, или кабинете Ахметова?
Чем больше ложь, тем скорее в нее поверят - ваш принцип?..
zРадио написав:Ухаха - и на каком же европейском хабе Украина покупает 20,5 из 28,5 млрд потребляемого в год газа??? Где этот хаб расположен - в кабинете Коболева, или кабинете Ахметова?
На європейських хабах купується лише частина спожитого в ЄС газу. В нас на біржі купують взагалі мізер - все по контрактам, але ціни приватників орієнтуються на хаби і на Нафтогаз - в цих межах. Почитайте, що писали про український хаб в 2013 році http://texty.org.ua/pg/article/editoria ... zovyj_khab Те, про що тоді тільки мріяли, зараз, поступово, втілюють в життя.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
alex58chorniy написав:zрадио В данной Вами ссылке на росведомости ими озвучена себестоимость добычи российского газа в 85 долларов и в 140 долларов с экспортной пошлиной, А если вы уверены,что в Украине можно добывать газ на новых месторождениях меньше,чем по сто долларов- покажите пример,купив лицензию и вышки, Нажимаете немерено денег
Какие занимательные аргументы. Поверьте, Вы не по адресу зашли с такими методичками. С Вашими - к бабушкам по дворам ходить, они поверят на слово не будут задумываться.
Тут народ сидит понимающий и подобные выпады мол "купи лицензию и начни бурить" пропускают мимо ушей, потому что это абсолютно такой же абсурдный довод как и "сначала добейся, а потом критикуй". Работает такое только на шпану, на старых и уставших от жизни людей, ну или просто на необразованных.