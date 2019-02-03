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Порошенко: Україна відмовиться
від імпортного газу

Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:17

модер правду затер...
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:18

  alex58chorniy написав:Себестоимость на новых месторождениях в Украине- около 250 долларов,добавьте процентов 20- вот Вам и тариф.А сказки о газе по 150 долларов оставьте поклонникам и последователям Мадуро

В Белоруссии газ по 127 дол. а для населения цены на газ отличаются есть летние и зимние тарифы. Летний тариф составляет 0,14 евро за кубический метр (140 евро 1000 м3), зимний тариф — 0,05 евро (50 евро 1000 м3)при потреблении до 3 тысяч кубических метров в год. А какая себестоимость газа белорусов не интересует. А у нас сколько платит население?
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