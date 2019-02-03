Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

модер правду затер...
ладно, напишу культурно:
в марте мы брехлу однотуровому скажем: "давай, дасвиданья!"
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Додано: Пон 04 лют, 2019 18:17
модер правду затер...
ладно, напишу культурно:
в марте мы брехлу однотуровому скажем: "давай, дасвиданья!"
Додано: Пон 04 лют, 2019 18:18
В Белоруссии газ по 127 дол. а для населения цены на газ отличаются есть летние и зимние тарифы. Летний тариф составляет 0,14 евро за кубический метр (140 евро 1000 м3), зимний тариф — 0,05 евро (50 евро 1000 м3)при потреблении до 3 тысяч кубических метров в год. А какая себестоимость газа белорусов не интересует. А у нас сколько платит население?
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