Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу
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Джон написав:что то Овощь вспомнился с его уверенностью....
Ну то овощ, а это самый-самый президентище.. Да, лапай и алисофт?
Главное что бы мы не верили и не дали...))
Да, да.. помнится "а не понравится нам, так мы на Вече раз и скинем" В обкоме все уже решили. "При всем богатстве выбора (83 штуки!!!) - другой альтернативы нет!" (с) PS. Букмекеры, кстати, подтверждают - https://livebetting.bwin.com/en/live#/7974565
Зачем снижать цены для населения на газ? Кому это надо? Что бы зажили богато, расплодились и бунтовали? Лучше еще поднять цены на всё, границы уже открыты, выдавить излишек поцриотов на панщину в европы ! А тогда уже можно спокойно пилить землю и природ. ресурсы, мир и спокойствие водрузятся в душах казнокрадов.
Вкладчик1234 написав:Бред. На самом деле Украина станет экспортером газа
Но так и не дождавшись поддержки со стороны Запада, Литва подписала контракт с «Газпромом» на поставку газа. Об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью литовского энергетического холдинга Артурас Кетлярюс.