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Порошенко: Україна відмовиться
від імпортного газу

Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:24

Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

  Джон написав:что то Овощь вспомнился с его уверенностью....

Ну то овощ, а это самый-самый президентище.. Да, лапай и алисофт? :mrgreen:
Главное что бы мы не верили и не дали...))

Да, да.. помнится "а не понравится нам, так мы на Вече раз и скинем" :roll:
В обкоме все уже решили. "При всем богатстве выбора (83 штуки!!!) - другой альтернативы нет!" (с)
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:58

Зачем снижать цены для населения на газ? Кому это надо? Что бы зажили богато, расплодились и бунтовали? Лучше еще поднять цены на всё, границы уже открыты, выдавить излишек поцриотов на панщину в европы ! А тогда уже можно спокойно пилить землю и природ. ресурсы, мир и спокойствие водрузятся в душах казнокрадов.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:28

Бред.
На самом деле Украина станет экспортером газа
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:02

  Вкладчик1234 написав:Бред.
На самом деле Украина станет экспортером газа


Но так и не дождавшись поддержки со стороны Запада, Литва подписала контракт с «Газпромом» на поставку газа. Об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью литовского энергетического холдинга Артурас Кетлярюс.
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