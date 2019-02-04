Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

Додано: Вів 05 лют, 2019 22:55

lapay написав: В США на хабах купують 80% газу, в ЄС 50% і В США на хабах купують 80% газу, в ЄС 50% і

lapay написав: Поляки теж перестануть купувати в Газпрому, як і ми: Поляки теж перестануть купувати в Газпрому, як і ми:

Мы не в ЕС и тем более не в США..Причем тут Газпром? Я привел пример вот этот - > Польская PGNiG на 20 лет подписала контракт с США на поставку газа ....На хабах докупают газ те кому его не хватает по контрактам долгосрочным.. например аномально холодная зима - да что то докупили на хабе. Или как при акции "прикрути" (ага не покупаем газ у газпрома)))) - поехала у соседа крыша тогда можно и на хабе купить. Но не ПОСТОЯННО. Контракт если непонятно - это как сетевой дешевый оптовый супермаркет, а хаб это дорогой ночной киоск у дома куда вы побежите если вдруг у вас в 12 ночи кончились сигареты или там надо пакетик кофе докупить..А ваши керманычи настолько проХфессионалы что они все скупают в "ночном киоске" ведь платим за это мы а не они..