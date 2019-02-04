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Порошенко: Україна відмовиться
від імпортного газу

Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:24

Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

  Джон написав:что то Овощь вспомнился с его уверенностью....

Ну то овощ, а это самый-самый президентище.. Да, лапай и алисофт? :mrgreen:
Главное что бы мы не верили и не дали...))

Да, да.. помнится "а не понравится нам, так мы на Вече раз и скинем" :roll:
В обкоме все уже решили. "При всем богатстве выбора (83 штуки!!!) - другой альтернативы нет!" (с)
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:58

Зачем снижать цены для населения на газ? Кому это надо? Что бы зажили богато, расплодились и бунтовали? Лучше еще поднять цены на всё, границы уже открыты, выдавить излишек поцриотов на панщину в европы ! А тогда уже можно спокойно пилить землю и природ. ресурсы, мир и спокойствие водрузятся в душах казнокрадов.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:28

Бред.
На самом деле Украина станет экспортером газа
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:02

  Вкладчик1234 написав:Бред.
На самом деле Украина станет экспортером газа


Но так и не дождавшись поддержки со стороны Запада, Литва подписала контракт с «Газпромом» на поставку газа. Об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью литовского энергетического холдинга Артурас Кетлярюс.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:27

Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

  lapay написав:На європейських хабах купується лише частина спожитого в ЄС газу.
- да и 4 года керманычи не поняли того, что покупая на хабе они покупают самый дорогой газ. Та же Польша покупает в США например газ по долгосрочным конрактам..и нормальной цене на 20-30% дешевле хабовой. По факту мы просто переплачиваем 20-30% стоимости газа из за того, что из керманычей управленцы как из собаки космонавт... в космос запустить то можно НО...почему за 4 года нет у Нафтогаза не ОДНОГО ДОЛГОСРОЧНОГО КОНТРАКТА?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:41

Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

  Джон написав:да и 4 года керманычи не поняли того, что покупая на хабе они покупают самый дорогой газ. Та же Польша покупает в США например газ по долгосрочным конрактам..и нормальной цене на 20-30% дешевле хабовой. По факту мы просто переплачиваем 20-30% стоимости газа из за того, что из керманычей управленцы как из собаки космонавт... в космос запустить то можно НО...почему за 4 года нет у Нафтогаза не ОДНОГО ДОЛГОСРОЧНОГО КОНТРАКТА?

В США на хабах купують 80% газу, в ЄС 50% і цей відсоток збільшується, бо так вигідніше, ніж довгострокові контраки. Поляки теж перестануть купувати в Газпрому, як і ми:
https://hromadske.ua/posts/polsha-pripi ... roku-uryad
У польському уряді повідомили, що не продовжуватимуть контракт, укладений з російським Газпромом, про постачання газу. Чинний контракт закінчиться у 2022 році.

Без контракту Польща не зможе купувати блакитне паливо у Росії напряму, проте зможе перекуповувати його в інших країн, як це нині робить Україна. Крім цього, у Польщі сподіваються до 2022 року завершити будівництво газопроводу, яким постачатимуть норвезький газ.

За словами уповноваженого польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пйотра Наіпського, після закінчення контракту з Газпромом Польща збільшить закупівлю зрідженого газу зі США та Катару.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:55

Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

  lapay написав:В США на хабах купують 80% газу, в ЄС 50% і
Мы не в ЕС и тем более не в США..
  lapay написав:Поляки теж перестануть купувати в Газпрому, як і ми:

Причем тут Газпром? Я привел пример вот этот - > Польская PGNiG на 20 лет подписала контракт с США на поставку газа ..https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/lng-gaz-skroplony-pgnig-umowa-venture-global,161,0,2418849.html..
На хабах докупают газ те кому его не хватает по контрактам долгосрочным.. например аномально холодная зима - да что то докупили на хабе. Или как при акции "прикрути" (ага не покупаем газ у газпрома)))) - поехала у соседа крыша тогда можно и на хабе купить. Но не ПОСТОЯННО. Контракт если непонятно - это как сетевой дешевый оптовый супермаркет, а хаб это дорогой ночной киоск у дома куда вы побежите если вдруг у вас в 12 ночи кончились сигареты или там надо пакетик кофе докупить..А ваши керманычи настолько проХфессионалы что они все скупают в "ночном киоске" ведь платим за это мы а не они..
Востаннє редагувалось Джон в Вів 05 лют, 2019 23:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 23:00

Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

  Джон написав:Я привел пример вот этот - > Польская PGNiG на 20 лет подписала контракт с США на поставку газа ..https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/ ... 8849.html..

Це лише невелика частина газу, який споживає Польща: 2 із 15 млрд. Якби було вигідніше, ніж на хабах, то брали б навіть із залишком, щоб перепродати.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 23:02

Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

  lapay написав:Це лише невелика частина газу, який споживає Польща: 2 із 15 млрд.
Ну как 14% почти не так и мало.. кроме того у них есть контракты с Газпромом..
Поляки и с Катаром работают.. вот это не фейковая (имени куляВлоб) диверсификация поставок а РЕАЛЬНАЯ. У поляков ситуация "ПРИКРУТИ" после 4 лет ( фейковой газовой незалежности), не возникнет.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 23:07

Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

  Джон написав:Ну как 14% почти не так и мало.. кроме того у них есть контракты с Газпромом..

У нас є власний видобуток, імпортуємо (без технологічного газу), лише чверть газу, який цілком можна купувати на хабах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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