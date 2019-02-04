Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу
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Джон написав:что то Овощь вспомнился с его уверенностью....
Ну то овощ, а это самый-самый президентище.. Да, лапай и алисофт?
Главное что бы мы не верили и не дали...))
Да, да.. помнится "а не понравится нам, так мы на Вече раз и скинем" В обкоме все уже решили. "При всем богатстве выбора (83 штуки!!!) - другой альтернативы нет!" (с) PS. Букмекеры, кстати, подтверждают - https://livebetting.bwin.com/en/live#/7974565
Зачем снижать цены для населения на газ? Кому это надо? Что бы зажили богато, расплодились и бунтовали? Лучше еще поднять цены на всё, границы уже открыты, выдавить излишек поцриотов на панщину в европы ! А тогда уже можно спокойно пилить землю и природ. ресурсы, мир и спокойствие водрузятся в душах казнокрадов.
Вкладчик1234 написав:Бред. На самом деле Украина станет экспортером газа
Но так и не дождавшись поддержки со стороны Запада, Литва подписала контракт с «Газпромом» на поставку газа. Об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью литовского энергетического холдинга Артурас Кетлярюс.
lapay написав:На європейських хабах купується лише частина спожитого в ЄС газу.
- да и 4 года керманычи не поняли того, что покупая на хабе они покупают самый дорогой газ. Та же Польша покупает в США например газ по долгосрочным конрактам..и нормальной цене на 20-30% дешевле хабовой. По факту мы просто переплачиваем 20-30% стоимости газа из за того, что из керманычей управленцы как из собаки космонавт... в космос запустить то можно НО...почему за 4 года нет у Нафтогаза не ОДНОГО ДОЛГОСРОЧНОГО КОНТРАКТА?
Джон написав:да и 4 года керманычи не поняли того, что покупая на хабе они покупают самый дорогой газ. Та же Польша покупает в США например газ по долгосрочным конрактам..и нормальной цене на 20-30% дешевле хабовой. По факту мы просто переплачиваем 20-30% стоимости газа из за того, что из керманычей управленцы как из собаки космонавт... в космос запустить то можно НО...почему за 4 года нет у Нафтогаза не ОДНОГО ДОЛГОСРОЧНОГО КОНТРАКТА?
У польському уряді повідомили, що не продовжуватимуть контракт, укладений з російським Газпромом, про постачання газу. Чинний контракт закінчиться у 2022 році.
Без контракту Польща не зможе купувати блакитне паливо у Росії напряму, проте зможе перекуповувати його в інших країн, як це нині робить Україна. Крім цього, у Польщі сподіваються до 2022 року завершити будівництво газопроводу, яким постачатимуть норвезький газ.
За словами уповноваженого польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пйотра Наіпського, після закінчення контракту з Газпромом Польща збільшить закупівлю зрідженого газу зі США та Катару.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:В США на хабах купують 80% газу, в ЄС 50% і
Мы не в ЕС и тем более не в США..
lapay написав:Поляки теж перестануть купувати в Газпрому, як і ми:
Причем тут Газпром? Я привел пример вот этот - > Польская PGNiG на 20 лет подписала контракт с США на поставку газа ..https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/lng-gaz-skroplony-pgnig-umowa-venture-global,161,0,2418849.html.. На хабах докупают газ те кому его не хватает по контрактам долгосрочным.. например аномально холодная зима - да что то докупили на хабе. Или как при акции "прикрути" (ага не покупаем газ у газпрома)))) - поехала у соседа крыша тогда можно и на хабе купить. Но не ПОСТОЯННО. Контракт если непонятно - это как сетевой дешевый оптовый супермаркет, а хаб это дорогой ночной киоск у дома куда вы побежите если вдруг у вас в 12 ночи кончились сигареты или там надо пакетик кофе докупить..А ваши керманычи настолько проХфессионалы что они все скупают в "ночном киоске" ведь платим за это мы а не они..
Востаннє редагувалось Джон в Вів 05 лют, 2019 23:03, всього редагувалось 2 разів.
lapay написав:Це лише невелика частина газу, який споживає Польща: 2 із 15 млрд.
Ну как 14% почти не так и мало.. кроме того у них есть контракты с Газпромом.. Поляки и с Катаром работают.. вот это не фейковая (имени куляВлоб) диверсификация поставок а РЕАЛЬНАЯ. У поляков ситуация "ПРИКРУТИ" после 4 лет ( фейковой газовой незалежности), не возникнет.