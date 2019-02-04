Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:27

pohl-elena написав: Белорусы как и любые вменяемые люди понимают, Белорусы как и любые вменяемые люди понимают,

pohl-elena написав: Итак Путін Хйло- потому что "Нам вгазалі не продає" а чому не продає? Итак Путін Хйло- потому что "Нам вгазалі не продає" а чому не продає?

pohl-elena написав: если "папа" сказал "Россия прощавай" значит прощавай если "папа" сказал "Россия прощавай" значит прощавай

lapay написав: винна хунта винна хунта

.. трудно назвать вменяемыми людьми тех кто продает страну за газ 127..А как он продаст даже при всем желании? По Стокгольму на Газпроме висит штраф и весь газ пока не покроет его будет конфискован.. знаете долги надо отдавать.и что? Это тип скоро сам - прощавай сделает. Не в нем вопрос.Вопрос в том что нет разведки новых месторождений а старые не смогут обеспечить то что этот как вы его назвали "сладкий" пиарит нам по СМИ. Вы же не будете верить цыгану который попросит пожить у вас в квартире 4 года обещая и ремонт сделать и коммуналку платить и добычу газа на кухне сделать)).при всем неуважении к нынешним керманычапм все же они не хунта. Обитателям запоребрика все же стоит иногда понимать значение некоторых слов перед тем как их употреблять. Натуральная хунта причем 100% это кремлевская банда.. именно она в 1993 году расстреляла в Москве свой Белый Дом танками и узурпировала власть..