Хехе, потому он и такой, бо мы берем дорого и не у него, что характерно. Гордость не позволяет экономить, берем пример с прибалтики, только без дотаций ЕС
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:00
Хехе, потому он и такой, бо мы берем дорого и не у него, что характерно. Гордость не позволяет экономить, берем пример с прибалтики, только без дотаций ЕС
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:26
Ну если он берет пример с прибалтики так почему же он не сделает как Литва я уже писала что" так и не дождавшись поддержки со стороны Запада, Литва подписала контракт с «Газпромом» на поставку газа. Об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью литовского энергетического холдинга Артурас Кетлярюс." кстати поляки тоже не отстают, одни мы покупаем газ у Словакии, а уголь в Пенсильвании и в Роттердаме. Самое интересное, что эти ..... покупают все для нас, зарабатывая при этом сумасшедшие деньги, а мы за ВСЕ это платим, чтобы они сердешные не дай бог с голоду не померли. Це мабуть и есть ПЕРЕМОГА, для них, а не для нас.
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:27
Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу
Воістіну Путін Хйло. Нам він вгазалі не продає, навіть своїм, типу Медведчука чи Фірташа. Та не сильно й треба. Білоруси думають, що халява буде вічно і, натомість, Путін нічого не вимагатиме.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 07 лют, 2019 17:15
Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу
Белорусы как и любые вменяемые люди понимают, что вечного ничего не бывает, но в прошлом году они покупали газ по 129 дол. в этом по 127 дол. а "батька" хочет добится вообще по 75 дол. Как в народе говорят "Слухняне теля у двух мамок сосе, а не слухняне у бичка"
Итак Путін Хйло- потому что "Нам вгазалі не продає" а чому не продає? а потому что "сладенький" сказал, что мы у России ничего покупать не будем "Россия прощавай". Так кто есть who!!!
Додано: Чет 07 лют, 2019 17:31
Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу
Так що - Фірташ і Медведчук теж таке казали, а як же найперша теза рашапропаганди - коні.. народ не винний - винна хунта? Хіба від дорогого газу владі, а не народу, погано?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 07 лют, 2019 18:06
Вы что с Луны приехали и не понимаете, если "папа" сказал "Россия прощавай" значит прощавай, а кто не понял тот изменник родины или вы не знаете, что на Фирташа и Медведчука открыто уголовное дело в гос.измене?
Додано: Чет 07 лют, 2019 18:28
Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу
Все я чудово розумію, і, підозрюю, що і Ви також, тому не бачу сенсу продовжувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:27
Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу
.. трудно назвать вменяемыми людьми тех кто продает страну за газ 127..
А как он продаст даже при всем желании? По Стокгольму на Газпроме висит штраф и весь газ пока не покроет его будет конфискован.. знаете долги надо отдавать.
и что? Это тип скоро сам - прощавай сделает. Не в нем вопрос.
Вопрос в том что нет разведки новых месторождений а старые не смогут обеспечить то что этот как вы его назвали "сладкий" пиарит нам по СМИ. Вы же не будете верить цыгану который попросит пожить у вас в квартире 4 года обещая и ремонт сделать и коммуналку платить и добычу газа на кухне сделать)).
при всем неуважении к нынешним керманычапм все же они не хунта. Обитателям запоребрика все же стоит иногда понимать значение некоторых слов перед тем как их употреблять. Натуральная хунта причем 100% это кремлевская банда.. именно она в 1993 году расстреляла в Москве свой Белый Дом танками и узурпировала власть..
Додано: Суб 09 лют, 2019 11:21
.. трудно назвать вменяемыми людьми тех кто продает страну за газ 127..
А с чего вы взяли, что белорусы продали страну? Трубу продали это да, получили за нее 3 млрд. и газ по 127 дол. а на счет страны, вы глубоко ошибаетесь. Мы бы сейчас тоже с удовольствием продали свою трубу, да кто ее сейчас купит
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:39
Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу
Странно, что патриотизм, белорусов, казахов после развала союза заключается в сохранении и развитии своей страны, в противовес украинцу готовому сбежать в любую страну мира. В чем истинная вера местного жителя? Где вера в страну? Да нет ее у большинства. Оказалось проще сбежать. Остальным вообще все равно, де*** равнодушие.
Black Jack - White Business
|