RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко: Україна відмовиться
від імпортного газу

Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:19

  pohl-elena написав:
  Джон написав:
  pohl-elena написав:Белорусы как и любые вменяемые люди понимают,
.. трудно назвать вменяемыми людьми тех кто продает страну за газ 127..


А с чего вы взяли, что белорусы продали страну? Трубу продали это да, получили за нее 3 млрд.


А это и называется продать страну. Именно поэтому им в свое время устраивали газовые войны - чтобы вынудить их продать лакомый кусочек.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3372
З нами з: 07.04.17
Подякував: 305 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:25

Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

Sommer написав:А это и называется продать страну. Именно поэтому им в свое время устраивали газовые войны - чтобы вынудить их продать лакомый кусочек.


Так кусок трубы продали или страну? Труба ＝ Страна ?
А мы чего хотим тогда трубу продать?
freeze
4
 
Повідомлень: 9631
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2817 раз.
Подякували: 3926 раз.
 
Профіль
17
2
2
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:31

  freeze написав:
Sommer написав:А это и называется продать страну. Именно поэтому им в свое время устраивали газовые войны - чтобы вынудить их продать лакомый кусочек.


Так кусок трубы продали или страну? Труба ＝ Страна ?
А мы чего хотим тогда трубу продать?


Кому? Украина все это время хочет трехсторонний консорциум. А рашка, естественно, хочет владеть единолично.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3372
З нами з: 07.04.17
Подякував: 305 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:35

  Sommer написав:Кому? Украина все это время хочет трехсторонний консорциум. А рашка, естественно, хочет владеть единолично.


По-моему Рашка давно не хочет покупать нашу ГТС, минимум лет пять уже.
Столько разных Потоков плюс своя белорусская труба, кто столько газа у них будет покупать, так что наше желание по трехстороннему консорциуму вряд ли уже осуществиться.
freeze
4
 
Повідомлень: 9631
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2817 раз.
Подякували: 3926 раз.
 
Профіль
17
2
2
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:45

  Sommer написав:
  freeze написав:
Sommer написав:А это и называется продать страну. Именно поэтому им в свое время устраивали газовые войны - чтобы вынудить их продать лакомый кусочек.


Так кусок трубы продали или страну? Труба ＝ Страна ?
А мы чего хотим тогда трубу продать?


Кому? Украина все это время хочет трехсторонний консорциум. А рашка, естественно, хочет владеть единолично.


Что ты мелешь? 3-сторонние газовые переговоры формата Нефтегаз (Украина) - Газпром (РФ) - Ruhrgas (Германия) были блокированы украинской стороной! В 2003-м году Нашей Украиной и БЮТ, владельшими большинством в ВР с 2002-го по 2006-й. Тогда и был вброшен популистский смысл "труба = страна". Какие только эпитеты тогда не использовались! Тоже мне "наша прелесть"...

Именно после неудачных переговоров о консорциуме и завязались 2-сторонние переговоры РФ и Германии о транзите, результировавшие в 2011-м запуском Северного Потока.

В 2012-м Азиров попытался реабилитировать формат, но расклад сил был уже не тот - покупатель и потребитель осознали, что могут и будут в перспективе работать без посредника
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1176
З нами з: 02.05.18
Подякував: 172 раз.
Подякували: 965 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:24

Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

  zРадио написав:Именно после неудачных переговоров о консорциуме и завязались 2-сторонние переговоры РФ и Германии о транзите, результировавшие в 2011-м запуском Северного Потока.

Набагато раніше, консорціуми були в Прибалтиці, як і найдорожчий газ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 7160
З нами з: 01.08.15
Подякував: 866 раз.
Подякували: 1050 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:46

  lapay написав:
  zРадио написав:Именно после неудачных переговоров о консорциуме и завязались 2-сторонние переговоры РФ и Германии о транзите, результировавшие в 2011-м запуском Северного Потока.

Набагато раніше, консорціуми були в Прибалтиці, як і найдорожчий газ.


Еше один сказочник - врет, как дышит! Прибалтика не имеет статуса транзитера российского газа! Транзит осуществляется посредством маршрута Ямал-Европа через Беларусь, которая продала, а не передала в аренду Газпрому, Белтрансгаз.

Прибалтийская нитка газопровода Ямал-Европа проходит только через Латвию и Литву до границы с Польшей, и служит целям их внутреннего потребления!

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1176
З нами з: 02.05.18
Подякував: 172 раз.
Подякували: 965 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:50

Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

  zРадио написав:Прибалтика не имеет статуса транзитера российского газа! Транзит осуществляется посредством маршрута Ямал-Европа через Беларусь, которая продала, а не передала в аренду Газпрому Белтрансгаз.

Через Литву і Білорусь йде газогон до Калиниградської області. Цього року там побудували термінал для ЗПГ і перекрили транзит.
http://www.dsnews.ua/world/rossiya-osta ... 2019133200
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 7160
З нами з: 01.08.15
Подякував: 866 раз.
Подякували: 1050 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:59

  lapay написав:
  zРадио написав:Прибалтика не имеет статуса транзитера российского газа! Транзит осуществляется посредством маршрута Ямал-Европа через Беларусь, которая продала, а не передала в аренду Газпрому Белтрансгаз.

Через Литву і Білорусь йде газогон до Калиниградської області. Цього року там побудували термінал для ЗПГ і перекрили транзит.
http://www.dsnews.ua/world/rossiya-osta ... 2019133200


Ой, не могу :D Смешной ты - Калининградская область потребляет целых 2,5 млрд кубов в год! ЧТО там делить на нескольких участников консорциума? :mrgreen:

Ты понимаешь разницу между украинской ГТС, транзитировавшей на начало 3-стороннних переговоров 140 и транзитирующей сегодня 90 млрд кубов, и прибалтийским "аппендиксом" газопровода Ямал-Европа, подающим 5 млрд кубов?

Не перестаешь удивлять, честное слово...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1176
З нами з: 02.05.18
Подякував: 172 раз.
Подякували: 965 раз.
 
Профіль
2
3
3
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlifeSoft і 7 гостей

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко розповів, що в українській економіці є точками... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 11 лют, 2019 22:12
41 1825
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 19:59
shapo
Україна знижує споживання газу щороку, зазначає Порошенко 1, 2
R2 » Чет 14 лют, 2019 15:04
12 305
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 19:55
antey1969
Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника....
R2 » Чет 14 лют, 2019 12:21
5 107
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 19:33
ZINCHENKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.