А это и называется продать страну. Именно поэтому им в свое время устраивали газовые войны - чтобы вынудить их продать лакомый кусочек.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 18:19
А это и называется продать страну. Именно поэтому им в свое время устраивали газовые войны - чтобы вынудить их продать лакомый кусочек.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:25
Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу
Так кусок трубы продали или страну? Труба ＝ Страна ?
А мы чего хотим тогда трубу продать?
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:31
Кому? Украина все это время хочет трехсторонний консорциум. А рашка, естественно, хочет владеть единолично.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:35
По-моему Рашка давно не хочет покупать нашу ГТС, минимум лет пять уже.
Столько разных Потоков плюс своя белорусская труба, кто столько газа у них будет покупать, так что наше желание по трехстороннему консорциуму вряд ли уже осуществиться.
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:45
Что ты мелешь? 3-сторонние газовые переговоры формата Нефтегаз (Украина) - Газпром (РФ) - Ruhrgas (Германия) были блокированы украинской стороной! В 2003-м году Нашей Украиной и БЮТ, владельшими большинством в ВР с 2002-го по 2006-й. Тогда и был вброшен популистский смысл "труба = страна". Какие только эпитеты тогда не использовались! Тоже мне "наша прелесть"...
Именно после неудачных переговоров о консорциуме и завязались 2-сторонние переговоры РФ и Германии о транзите, результировавшие в 2011-м запуском Северного Потока.
В 2012-м Азиров попытался реабилитировать формат, но расклад сил был уже не тот - покупатель и потребитель осознали, что могут и будут в перспективе работать без посредника
Додано: Чет 14 лют, 2019 19:24
Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу
Набагато раніше, консорціуми були в Прибалтиці, як і найдорожчий газ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 14 лют, 2019 19:46
Еше один сказочник - врет, как дышит! Прибалтика не имеет статуса транзитера российского газа! Транзит осуществляется посредством маршрута Ямал-Европа через Беларусь, которая продала, а не передала в аренду Газпрому, Белтрансгаз.
Прибалтийская нитка газопровода Ямал-Европа проходит только через Латвию и Литву до границы с Польшей, и служит целям их внутреннего потребления!
Додано: Чет 14 лют, 2019 19:50
Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу
Через Литву і Білорусь йде газогон до Калиниградської області. Цього року там побудували термінал для ЗПГ і перекрили транзит.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 14 лют, 2019 19:59
Ой, не могу Смешной ты - Калининградская область потребляет целых 2,5 млрд кубов в год! ЧТО там делить на нескольких участников консорциума?
Ты понимаешь разницу между украинской ГТС, транзитировавшей на начало 3-стороннних переговоров 140 и транзитирующей сегодня 90 млрд кубов, и прибалтийским "аппендиксом" газопровода Ямал-Европа, подающим 5 млрд кубов?
Не перестаешь удивлять, честное слово...
Додано: Чет 14 лют, 2019 20:10
Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу
Розмір - не головне.
Головне те, що робить Газпром - будує потоки, що великі, що маленькі, без посередників.
Консорціуми і там були - пошукай, якщо цікаво.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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