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Порошенко: Україна відмовиться
від імпортного газу

Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:36

  zРадио написав:
  Sommer написав:Кому? Украина все это время хочет трехсторонний консорциум. А рашка, естественно, хочет владеть единолично.


Что ты мелешь? 3-сторонние газовые переговоры формата Нефтегаз (Украина) - Газпром (РФ) - Ruhrgas (Германия) были блокированы украинской стороной!


Ссылку давай. А то личные впечатления зрадыо - это немного не то, что тогда писали:
http://www.ng.ru/cis/2003-02-07/5_kiev.html
Москва не пускает немцев к украинской трубе
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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