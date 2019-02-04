Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

Ссылку давай. А то личные впечатления зрадыо - это немного не то, что тогда писали:
Москва не пускает немцев к украинской трубе
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:36
Ссылку давай. А то личные впечатления зрадыо - это немного не то, что тогда писали:
Москва не пускает немцев к украинской трубе
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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