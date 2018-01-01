Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 лют, 2019 00:18
Понаехал написав:
Народ, какие прогнозы по качку гривны после выборов? Без политики и тд, плиз... Просто интересно услышать мнения. Ну и насколько отыграет быстро на стоимости КРЖН. =\
По курсу голосовалка на валютной ветке 238 мнений сгруппированы и обобщены.
freeze
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Додано: Суб 23 лют, 2019 00:18
Самый авторитетный справочник по правописанию немецкого языка Duden в Германии изменил правописание названия столицы Украины Киева на Kyjiw вместо Kiew.
http://www.bagnet.org/news/world/390098/avtoritetnyy-nemetskiy-slovar-uzhe-pravilno-nachal-pisat-nazvanie-ukrainskoy-stolitsy
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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Додано: Суб 23 лют, 2019 00:24
freeze написав: Понаехал написав:
Народ, какие прогнозы по качку гривны после выборов? Без политики и тд, плиз... Просто интересно услышать мнения. Ну и насколько отыграет быстро на стоимости КРЖН. =\
По курсу голосовалка на валютной ветке 238 мнений сгруппированы и обобщены.
Спасибо.
Понаехал
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Додано: Суб 23 лют, 2019 08:12
Frant написав: freeze написав:
По курсу голосовалка на валютной ветке 238 мнений сгруппированы и обобщены.
238 дилетантів))) майже як 300 спартанців)))
Вы я вижу не проголосовали.
freeze
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Додано: Суб 23 лют, 2019 08:44
freeze написав: Frant написав: freeze написав:
По курсу голосовалка на валютной ветке 238 мнений сгруппированы и обобщены.
238 дилетантів))) майже як 300 спартанців)))
Вы я вижу не проголосовали.
Я також дилетант в питаннях курсоутворення. Єдині, хто добре знають грядущий курс - глава НБУ і президент. І ще десяток другий покемонів)))
Решта - можуть випадково вгадати.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Додано: Суб 23 лют, 2019 10:19
Frant написав:
Я також дилетант в питаннях курсоутворення. Єдині, хто добре знають грядущий курс - глава НБУ і президент. І ще десяток другий покемонів)))
Решта - можуть випадково вгадати.
Дурня, не знають грядущего курса ні глава НБУ ні президент. Вони діють ситуативно, куди в данний момент вигідно повернути - туди вони і вернуть. Зараз курс на 95% формується ринком і НБУ може його тільки на 5% туди сюди періодично завалювати. Тож 300 експертів аналізують ринкові тренди і де буде куср +-1грн знають достаньо достовірно. На квартирах такий люфт прогнозу не має великого значення.
Alex6
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Додано: Суб 23 лют, 2019 11:50
UA написав:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-3-h-komnatnuyu-zhk-izumrudnyy-100-kv-m-IDns0vc.html#0e5bcdc7ce;promoted
Там потолки 3 метра, можно трехуровневые кровати поставить.
опять переделанный офис толкают
hume
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