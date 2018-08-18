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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 259
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:25

  UA написав:
  Puente написав:Ні - неправда - в Києві всього трошки більше мільйона . Так виходять - що кожна третя здається ... Ні .

Немного больше 1 млн квартир было 10 лет назад.
Каждый год строят новые дома...

1081,74 у 2018 . Статистику просто гляньте ... Не так багато будують насправді ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:33

  investorkiev написав:В ОЛХ на моменте около 13000 обьявлений в рубрике "долгосрочно сдам квартиру, Киев".

Тоесть ликвидность рынка около 5% (процент свободных квартир, ищущих арендаторов, к общему количеству арендных квартир)?

#ЛендлордыВизионеры, нужна ваша интеллектуальная помощь, какие мысли есть на эту тему?

Ликвидная квартира сдается за считанные дни.
Ну пусть 10 -15 дней в не сезон или если арендодатель тормозит.
Средний срок аренды - больше года.
5% в сиюминутном предложении это вполне реальная цифра, даже с учетом заманух от агенств.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Нарот никак не хочет это понимать. Хотите чтобы все наши нормальные врачи лечили поляков, немцев и т.д. - продолжайте топить за бесплатную медицину. Страховой в обозримом будущем, для бедных, тоже не появится. Просто потому что чудес не бывает - за это некому платить.

Медицина-это не первое что должно стать платным.
Платным сначала должен стать труд, а уж потом медицина. Для того, чтобы медицина что-то поддерживала ( здоровье имею в виду), нужно чтоб был человек, у которого это здоровье есть или вдруг пошатнулось. А человек у нас где? На кладбище или за границей. Вспомнился один рекламный слоган: "Хотите внуков?Купите детям квартиру".
Потому -сначала создание рабочих мест, потом воспроизводство населения с параллельным обеспечением жильём. Одним словом-советский союз. А уж потом "паразитирование" медиков на выросшем поколении богатых украинцев.
Кста, Германия, как и другие страны Европы, думаю путём ошибок показали как всё платное ( типа выезд врача на дом -30% от месячной зарплаты) сказывается на рождаемости. Потому в Германии 10% населения-турки. А во Франции-?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:39

  Serg-ik написав:Кста, Германия, как и другие страны Европы, думаю путём ошибок показали как всё платное ( типа выезд врача на дом -30% от месячной зарплаты) сказывается на рождаемости. Потому в Германии 10% населения-турки. А во Франции-?


в бедных странах африки медицины нет, а рождаемость отличная. шо вы несете вообще? у детей каждый год осенью болячки и температуры, смысл вызывать скорую, если лечение каждый раз одно и то же фактически. скорая нужная при осложнениях, а не в первый день бежать в поликлинику. если врач ходит по домам, то кто будет принимать в поликлинике?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:44

  Понаехал написав:
  барабашов написав:серж - а скорая помощь? да хоть платная на крайний случай

Вы о какой стране спрашиваете? :)

В смысле о какой. Температура, сраки, и тд приедет скорая и сразу отвезёт в инфекционку, а туда, супрун, к сожалению, не добралась.
Куево -зови скорую
Не куево-ползи на прием, только предварительно запишись предварительно, за три дня.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:45

investorkiev
Та насправді страхова медицина вирішила б дуже багато . Але якраз медикам вона дуже не подобається ( не рядовим , звичайно ) . Все стає прозоре і зрозуміле .
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:46

  vhata написав:Робкий вопрос кивелянам - есть желание рассмотреть нежилую на первичке в районе ПОХ-центр (до 80м2+-), какой посоветуете жк?
Заранее информирую, - денег нет, но есть возможность кое что продать. Пока просто интересуюсь. Спасибо всем, кто отзовется.

У всех есть желание. Вы действительно думаете, что вас ждут у застройщика с предлоожением ликвидных предложений. Наверное ещё и фасад нужен?
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:50

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:27 квартир.... :shock: Как, КАК у честного человека может быть столько квартир в Киеве?! Это даже если в год покупать по одной квартире, как Уну (а круче человека на этой ветке я не знаю), то это надо было покупать по одной квартире ежегодно с момента провозглашения независимости Украины. Как такое возможно?

Вот честный человек говорит сколько квартир он покупал. 2 в месяц
https://youtu.be/7sh5aTJbczg?t=2201
а вот он говорит сколько в Киеве сдаётся квартир
https://www.youtube.com/watch?v=7sh5aTJbczg

Помню как то трибека говорил, что для киевлянина 10 квартир от дедушек,бабушек, мам, пап, насобирать как два пальца об асвальт))
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:в бедных странах африки медицины нет, а рождаемость отличная. шо вы несете вообще? у детей каждый год осенью болячки и температуры, смысл вызывать скорую, если лечение каждый раз одно и то же фактически. скорая нужная при осложнениях, а не в первый день бежать в поликлинику. если врач ходит по домам, то кто будет принимать в поликлинике?

Трололо, Вы в СССР жили? Кто принимал в поликлинике, пока врач ходил по домам? Не знаете? Расскажу. 4 часа врач ходит по домам и 4 часа принимает в поликлинике. Когда ребёнок заболел, к нему приходит врач, а через неделю этот же врач осматривает ребёнка у себя в кабинет и констатирует что он здоров.
Что касается вызова скорой по каждому поводу, то это писал Эйрмакс.
Рассказывая про Африку не забудьте посмотреть на детскую смертность ну и на вид полуголодных детей гляньте.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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А что сейчас с Укрбудом? С ними можно иметь сейчас дело? :roll:
Libo
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