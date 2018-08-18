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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4085408640874088

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 67
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
10%
7
знизяться в межах 10%
34%
23
знизяться на 10-25%
30%
20
знизяться на 25%-50%
18%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:45

  hume написав:
  Жека79 написав:[
2700 это как бы не 1500 :) .

Пс. НЛ в лоб сравнивать нельзя. Цена от дома и этажа отличается в разы

При этом демпинга не было даже в самые голодные годы, оп держал прайс.

Падение бизнес-класса и не должно быть первым т.к.
1) Нормальные варианты способны выбирать и вкладывать в них деньги люди с опытом, а следовательно более состоятельные с запасом прочности.
2) Эти люди будут продавать при условии:
а) Если подвернётся более лучший вариант, что бывает достаточно часто с учётом их круга общения и возможностей.
б) Когда поймут, что не рассчитали дистанцию. Никто не знает когда закончится кризис, но если по истечении 1,5-2 года не будет видно конца этой сказки, а цены будут продолжать валиться, то начнётся и слив бизнес-класса по необходимости.
А вот ЖК Вонючка , Милославская и т.п. – это сегмент тех, кто всеми рогами и копытами влетал в растущий рынок и был уверен, что поймал Бога за бороду. Вот с этого сегмента обычно всё и начинает лететь в пропасть. Если полёт не длительный 1-2 года, то бизнес сегмент не сильно успевает просесть. Если кризис затягивается, как в 2008 (центр упал с 5000 до 3000 быстро и далее продолжил сползать), то и НЛ в двое сложатся.

P.S. Я не раз был свидетелем, когда люди продавали гораздо дешевле рынка. Принималось решение, рубились хвосты, фиксировался убыток, деньги аккумулировались и начинался новый старт. При этом, люди редко выставляли квартиры, машины, яхты, участи и пр. на OLX. Обычно забирают соседи, знакомые т.к. знают всю предысторию, ситуацию и не могут отказать себе, чтобы не воспользоваться данной возможностью.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:52

  vitaliian написав:
  Frant написав:На жаль, квартирне питання зіпсувало їх...
причем тут квартиры... если с детства внушают что смысл жизни деньги, айфоны, элитные авто, положение в обществе что вы хотите на выхлопе? психологическая деградация "человек человеку волк". Отсюда массовый психоз что все мечтают об айфоне, квартире в Киеве и престижном внедорожнике. На здоровье, на детей оно понятно почему тратят последние сбережения, а на киевский бетон это уже клиника.


Это массовый постнищебродский синдром.
Чтобы все видели что они могут себе позволить "жить по-лЮдски".
:mrgreen:
Перерастут - перестанут меряться пи...яфонами.
rjkz
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  #<1 ... 4085408640874088
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