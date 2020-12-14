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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12344123451234612347
Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 10:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:
  airmax78 написав:Якщо батон порізати на невеликі квадратики та підсушити в духовці, то будуть крутони з майонезом. Висока кухня.
а нормальное что то вы там в Австрии ели? какие то овощи, фрукты, молочку
Штрудєль. З получки. Потім до наступної получки - батон з мазіком
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 10:30

  Investor_K написав:
  Wirująświatła написав:
  airmax78 написав:Якщо батон порізати на невеликі квадратики та підсушити в духовці, то будуть крутони з майонезом. Висока кухня.
а нормальное что то вы там в Австрии ели? какие то овощи, фрукты, молочку

Витальян, почему не на прайде?
птамуш не могут все делать то что делаете вы)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 10:43

  Investor_K написав:
  Wirująświatła написав:
  airmax78 написав:Якщо батон порізати на невеликі квадратики та підсушити в духовці, то будуть крутони з майонезом. Висока кухня.
а нормальное что то вы там в Австрии ели? какие то овощи, фрукты, молочку

Витальян, почему не на прайде?

Ті хто петляють на самокаті між машинами - вони по замовчуванню. Їм не треба це демонструвати на демонстраціях.

не могут все делать


Боляче.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 10:55

  Hotab написав:Побував ще пару раз на Нивках (по ділу) . Нивки-Парк рознравився. Надто краудид . Навіть з власним підземним паркінгом буде бісить ота захаращеність автівками.

Воно як було промисловим гето, так ним і лишається, тільки замість гаражів боксів незрозумілого дитячого кольору халабуди
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 10:57

  airmax78 написав:Барабашов, чья хата продается? https://www.instagram.com/reel/DKujxept ... B6c2tnNDI4

С собственным бассейном и лифтом там только у Кагановского, что строил весь этот комплекс.
По видео непонятно где квартира, в Башнях или в Летуале.
Кагановский вроде в Башнях живёт(жил)
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 10:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сейчас на варшавском с задней части ретровиля, доделывают широкую дорогу. Квартал не только напихан коробками домов, но и выполняется градостроительство. А это дорогого стоит
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