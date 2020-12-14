RSS
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 11:34

  Faceless написав:
Хомякоид написав:
  akurt написав:Вже 12 500 повідомлень - а так і не зрозуміло, коли ж почнеться обвал нереальних цін на житло в Києві…


Та вже.
Тут наводились приклади як один купив квартиру з "залою" в 2012.
Зараз такого плану квартир можна 2 придбати або 3 (хрущі) враховуючи інфляцію.

В обявах кавалірки па 10 тис. по типу що купив флуйман.
Нижче вже може бути тільки якщо як в Донецьку (відсутність води)
Ні 2 ні 3 не придбаєте. Можливо на чверть воно й просіло, але не 2-3 рази


Враховубчи інфляцію долара так, можна придбати.
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 11:35

  flyman написав:
  Хомякоид написав:
  akurt написав:Вже 12 500 повідомлень - а так і не зрозуміло, коли ж почнеться обвал нереальних цін на житло в Києві…


Та вже.
Тут наводились приклади як один купив квартиру з "залою" в 2012.
Зараз такого плану квартир можна 2 придбати або 3 (хрущі) враховуючи інфляцію.

В обявах кавалірки па 10 тис. по типу що купив флуйман.
Нижче вже може бути тільки якщо як в Донецьку (відсутність води)

де це такі па10?
хіба 13Куе+ з поставкою х.з. коли


Десь бачив в групі.
Знайду знов виставлю.
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 11:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ремонт в старом доме в разгаре. вчера был пикет под подъездом против поднятия стяжки. грузчик едва не был линчеван бабульками и усатым болельщиком "ФК Динамо" в соответствующем костюме и традиционным перегаром.
для вайба не хватало плакатов и транспарантов с обидными надписями, детишек на плечах у взрослых с криками "козлы" и "квартиру номер... на мыло"
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 12:02

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Вартість квартир на вторинці в липні: ціни зростають, попит нестабільний
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 14:44

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  Faceless написав:
Хомякоид написав:
Та вже.
Тут наводились приклади як один купив квартиру з "залою" в 2012.
Зараз такого плану квартир можна 2 придбати або 3 (хрущі) враховуючи інфляцію.

В обявах кавалірки па 10 тис. по типу що купив флуйман.
Нижче вже може бути тільки якщо як в Донецьку (відсутність води)
Ні 2 ні 3 не придбаєте. Можливо на чверть воно й просіло, але не 2-3 рази


Враховубчи інфляцію долара так, можна придбати.
Що вам та інфляція долара, ви скажіть, може у вас в Німеччині нерухомість дорожчала швидше за інфляцію євро?
Для чого ці абстрактні підрахунки по чужій нерухомості?
Юра купив, здається, за 105к. Причому в іпотеку в гривні, і цей борг знецінився. Якщо хочете врахувати інфляцію, врахуйте це знецінення, ще.
Скільки по вашому зараз не вбита видова 3к в БПС на Соломі коштує?
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 15:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Более чем инфляция доллара в стране где ходит другая валюта интересен твкой факт - в 2008 при курсе 1.61$ за евро ровно 17 лет назад как стоила допустим вторичка в нормальном месте ФРГ? Подешевела ли она в евро от такого роста евро за 7 лет(почти вдвое)? И как вторичка в евро вела себя осенью 22го, когда за евро давали по моему 88центов на самом дне? Шмальнула вверх как ужаленная?
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 16:01

  Faceless написав:Що вам та інфляція долара, ви скажіть, може у вас в Німеччині нерухомість дорожчала швидше за інфляцію євро?
Для чого ці абстрактні підрахунки по чужій нерухомості?
Юра купив, здається, за 105к. Причому в іпотеку в гривні, і цей борг знецінився. Якщо хочете врахувати інфляцію, врахуйте це знецінення, ще.
Скільки по вашому зараз не вбита видова 3к в БПС на Соломі коштує?


Ще раз, 105 в 2012 році зараз дорівнює майже 150.
Ось така ж квартира точно по метражу за 69 500 дол. і це ще без торга.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez- ... YxjRy.html

Ваше твердження що макисмум впало на чверть не відповідає дійсності. Ціни склалмсь в два рази на подібно квартири з залою.
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 19:13

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  Faceless написав:Що вам та інфляція долара, ви скажіть, може у вас в Німеччині нерухомість дорожчала швидше за інфляцію євро?
Для чого ці абстрактні підрахунки по чужій нерухомості?
Юра купив, здається, за 105к. Причому в іпотеку в гривні, і цей борг знецінився. Якщо хочете врахувати інфляцію, врахуйте це знецінення, ще.
Скільки по вашому зараз не вбита видова 3к в БПС на Соломі коштує?


Ще раз, 105 в 2012 році зараз дорівнює майже 150.
Ось така ж квартира точно по метражу за 69 500 дол. і це ще без торга.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez- ... YxjRy.html

Ваше твердження що макисмум впало на чверть не відповідає дійсності. Ціни склалмсь в два рази на подібно квартири з залою.
Це і близько не те саме. Геть інша, гірша локація, і близько не видова, над дорогою, це панельний хрущ, ну точніше просто стара панельна серія, а не 16 поверховий БПС.
Взагалі чого ви відрадний підсовуєте для порівняння квартир на соломі?
Щоб оскаржити моє твердження було б навести хоч щось адекватне, а не хрущ і іншому районі міста
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 22:44

  Faceless написав:
Хомякоид написав:
  Faceless написав:Що вам та інфляція долара, ви скажіть, може у вас в Німеччині нерухомість дорожчала швидше за інфляцію євро?
Для чого ці абстрактні підрахунки по чужій нерухомості?
Юра купив, здається, за 105к. Причому в іпотеку в гривні, і цей борг знецінився. Якщо хочете врахувати інфляцію, врахуйте це знецінення, ще.
Скільки по вашому зараз не вбита видова 3к в БПС на Соломі коштує?


Ще раз, 105 в 2012 році зараз дорівнює майже 150.
Ось така ж квартира точно по метражу за 69 500 дол. і це ще без торга.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez- ... YxjRy.html

Ваше твердження що макисмум впало на чверть не відповідає дійсності. Ціни склалмсь в два рази на подібно квартири з залою.
Це і близько не те саме. Геть інша, гірша локація, і близько не видова, над дорогою, це панельний хрущ, ну точніше просто стара панельна серія, а не 16 поверховий БПС.
Взагалі чого ви відрадний підсовуєте для порівняння квартир на соломі?
Щоб оскаржити моє твердження було б навести хоч щось адекватне, а не хрущ і іншому районі міста


КТ серія. Практично в цю ж ціну. 74 500 до торга.
Видова, Соломенка.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... YxNTi.html
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 23:41

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  Faceless написав:
Хомякоид написав: Ще раз, 105 в 2012 році зараз дорівнює майже 150.
Ось така ж квартира точно по метражу за 69 500 дол. і це ще без торга.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez- ... YxjRy.html

Ваше твердження що макисмум впало на чверть не відповідає дійсності. Ціни склалмсь в два рази на подібно квартири з залою.
Це і близько не те саме. Геть інша, гірша локація, і близько не видова, над дорогою, це панельний хрущ, ну точніше просто стара панельна серія, а не 16 поверховий БПС.
Взагалі чого ви відрадний підсовуєте для порівняння квартир на соломі?
Щоб оскаржити моє твердження було б навести хоч щось адекватне, а не хрущ і іншому районі міста


КТ серія. Практично в цю ж ціну. 74 500 до торга.
Видова, Соломенка.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... YxNTi.html
Знову якась жопа чоколовки в сумнівному стані.
Юра розглядав соломʼянку в пішій доступності до м Вокзальна. І скільки можна сюди тулити ваші 150к? У вас в Німеччині вся нерухомість подорожчала на 50% за цей час?
