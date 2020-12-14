Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ремонт в старом доме в разгаре. вчера был пикет под подъездом против поднятия стяжки. грузчик едва не был линчеван бабульками и усатым болельщиком "ФК Динамо" в соответствующем костюме и традиционным перегаром. для вайба не хватало плакатов и транспарантов с обидными надписями, детишек на плечах у взрослых с криками "козлы" и "квартиру номер... на мыло"
Хомякоид написав: Та вже. Тут наводились приклади як один купив квартиру з "залою" в 2012. Зараз такого плану квартир можна 2 придбати або 3 (хрущі) враховуючи інфляцію.
В обявах кавалірки па 10 тис. по типу що купив флуйман. Нижче вже може бути тільки якщо як в Донецьку (відсутність води)
Ні 2 ні 3 не придбаєте. Можливо на чверть воно й просіло, але не 2-3 рази
Враховубчи інфляцію долара так, можна придбати.
Що вам та інфляція долара, ви скажіть, може у вас в Німеччині нерухомість дорожчала швидше за інфляцію євро? Для чого ці абстрактні підрахунки по чужій нерухомості? Юра купив, здається, за 105к. Причому в іпотеку в гривні, і цей борг знецінився. Якщо хочете врахувати інфляцію, врахуйте це знецінення, ще. Скільки по вашому зараз не вбита видова 3к в БПС на Соломі коштує?
Более чем инфляция доллара в стране где ходит другая валюта интересен твкой факт - в 2008 при курсе 1.61$ за евро ровно 17 лет назад как стоила допустим вторичка в нормальном месте ФРГ? Подешевела ли она в евро от такого роста евро за 7 лет(почти вдвое)? И как вторичка в евро вела себя осенью 22го, когда за евро давали по моему 88центов на самом дне? Шмальнула вверх как ужаленная?
Ваше твердження що макисмум впало на чверть не відповідає дійсності. Ціни склалмсь в два рази на подібно квартири з залою.
Це і близько не те саме. Геть інша, гірша локація, і близько не видова, над дорогою, це панельний хрущ, ну точніше просто стара панельна серія, а не 16 поверховий БПС. Взагалі чого ви відрадний підсовуєте для порівняння квартир на соломі? Щоб оскаржити моє твердження було б навести хоч щось адекватне, а не хрущ і іншому районі міста
Faceless написав:Що вам та інфляція долара, ви скажіть, може у вас в Німеччині нерухомість дорожчала швидше за інфляцію євро? Для чого ці абстрактні підрахунки по чужій нерухомості? Юра купив, здається, за 105к. Причому в іпотеку в гривні, і цей борг знецінився. Якщо хочете врахувати інфляцію, врахуйте це знецінення, ще. Скільки по вашому зараз не вбита видова 3к в БПС на Соломі коштує?
Знову якась жопа чоколовки в сумнівному стані. Юра розглядав соломʼянку в пішій доступності до м Вокзальна. І скільки можна сюди тулити ваші 150к? У вас в Німеччині вся нерухомість подорожчала на 50% за цей час?