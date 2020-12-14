Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
fox767676 Ну в нашому випадку перемога - це відбитися від росії. Впасти нам вже не дадуть. Занадто сильно колективний захід вклався в нас). Тим більше ми зараз будемо воювати по суті на кошти росії, в тч через схему "репараційного" кредиту. А враховуючи, що сумарна економіка Заходу в десятки разів переважає рашку, то у війні на виснаження, яка зараз іде, я б на росію навряд чи поставив.
Ще одна причина - навіть наш цивільний бюджет фінансується наполовину Заходом. З одного боку це погано. А я, як шахіст, дивлюся на це з іншої сторони. А саме - ми зараз обмінюємося матеріалом з рашкою (вибиваємо їм нафтозаводи, перекачувальні станції і тп, а вони нам енергетику). Проте у нас економіки і так майже нема) Тобто навіть вибивши один у одного по 20% економіки (фігур та пішаків) - нам ці 20% фігур просто повернуть на дошку (в тч за рахунок коштів рашки), а ось самій рашці прийдеться грати з наявним матеріалом, який весь час зменшується . Ніхто їй просто так грошей не дасть, навіть Китай.
Ну і я скромно сподіваюся пережити одне старе пуйло, тому ринок Києва для мене залишається переспективний. В цьому місті пройшли мої найкращі молоді роки, студенство і тп, тож я планую в майбутньому прогулюватися моїм улюбленим містом - столицею однієї з країн ЄС.
Купуйте в момент тотального блекауту, коли реєстри ляжуть. Потім буде дорожче.
The_Rebel Не люблю тимчасово щасливим людям псувати настрій ) Якщо для ЗУ ще можливий ровиток за інерційного сценарію, то для Києва та Лівобережжя доведеться щось придумувати екстраординарне Це потребуватиме якісно інакшого рівня суспільного мислення Чи зможемо?
Київ сісятиме далі як столиця бабло з периферії, вічне місто.
ihorkyiv написав:Чому в Києві так дорого жити? (і як це виправити) https://www.youtube.com/watch?v=gIvcbQD0CnI Акцент цього відео на проблематиці соціального житла в Україні з порівнянням організації соцжитла за кордоном. Сподобалися сучасні хрущики під оренду в Австрії. Рекомендую для перегляду.
Профінансувати введення в експлуатацію та підклюти до комунікацій хоча би УКО недобуди, і вже буде хоч який крок зі сторони держави. Але зараз зразу знайдуться борцуни за справедливість, як так, най "багаті" інвестори плачуть.
Схоже що Флайман вліз копитами в бетон УКО.. Раніше за ним такої щедрості (роздавати гроші платників податків, яким він вважає і себе) «багатим» - помічено не було
Схоже на те. І на цьому "оточення" застопорилося. Можна накласти наступні ЖК на карту шрт і вичислити точку розриву цепочки: ЖК «Нова Хвиля» ЖК «Милославський» ЖК «Совські ставки»: (раніше забудовник мав відділ продажів цього ЖК) ЖК «Синьоозерний» Офісний центр «Домініон»: (також належить до переліку заарештованих об'єктів) ЖК «Флагман» ЖК «Сімейний затишок» ЖК «Олімпійське містечко» «Деміївський квартал»: (раніше ЖК «Панорамне містечко» та «Панорамний») ЖК «Східна Брама» ЖК «Сосновий бір» ЖК «Науковий»
П.с. Кажуть на початку 2000х Войцеховський приїхав у Київ без копійки в кармані. Побачив ділянку на Жилянській, зв'язався з власником, представився забудовником і взяв в нього ділянку під обіцянку стояка квартир у майбутньому жк. Потім на позичені гроші купив паркан, найняв волоцюг, щоб імітували бурхливу діяльність і почав водити туди інвесторів) Майже жодної процедури щодо будівництва він не дотримувався, хоча деякі будинки навіть ввів у експлуатацію в основному через куплені рішення Полтавського суду. Бо був не забудовником, а джентльменом удачі
Якщо цілеспрямовано шукати дно (у всьому.. одяг, їжі, жінках, нерухомості ) то неодмінно життя приведе туди, де візьмуть гроші і взамін навіть коробку без документів не дадуть… Любителі налюбити систему рано чи пізно отримують діп-пінетрейшн з проворотом . І це справедливо.
Вы правильно написали: "система" Не закон, ни норма, а именно система. Один режим с понятиями по фене против таких же жуликов помельче. За кого болеть в этих случаях, решат зеваки- зрители, болельщики