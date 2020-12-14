|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 06 жов, 2025 00:58
kingkongovets написав:
до речі виявляється в Новій Англіі горіло пінопластове утеплення, вигоріло 6 квартир на трьох поверхах
який лютий пздць
Зовнішня обшивка дуже небезпечна. Там потрібно дотримуватися жорстких вимог по пожежній безпеці. Пам'ятаю у справжній Англії в 2017 році 24-поверховий будинок загорівся весь як свічка за кільканадцять хвилин. Тоді загинули більше 70 людей, а все із-за обшивки, що містила в собі пластик як наповнювач
The_Rebel
Додано: Пон 06 жов, 2025 01:26
Питання дуже цікаве , норми вимагають лише робити «мостики» негорючості. І поверх закривати негорючими штукатурками (якщо штукатурка).
А в малоповерховому взагалі без цих вимог
Але в такий час , коли по ньому стріляють, для себе навіть в 1-2 поверхових доцільно лише негорючу базальтову вату, Хто б подумав що настане такий час, що треба думати і про це.
Hotab
Додано: Пон 06 жов, 2025 01:37
Hotab написав:
Питання дуже цікаве , норми вимагають лише робити «мостики» негорючості. І поверх закривати негорючими штукатурками (якщо штукатурка).
А в малоповерховому взагалі без цих вимог
Але в такий час , коли по ньому стріляють, для себе навіть в 1-2 поверхових доцільно лише негорючу базальтову вату, Хто б подумав що настане такий час, що треба думати і про це.
Друже, ви сьогодні також на ночній зміні в охороні?
Investor_K
Додано: Пон 06 жов, 2025 01:38
Hotab написав:
Питання дуже цікаве , норми вимагають лише робити «мостики» негорючості. І поверх закривати негорючими штукатурками (якщо штукатурка).
А в малоповерховому взагалі без цих вимог
Але в такий час , коли по ньому стріляють, для себе навіть в 1-2 поверхових доцільно лише негорючу базальтову вату, Хто б подумав що настане такий час, що треба думати і про це.
Друже, ви сьогодні також на ночній зміні в охороні?
Investor_K
Додано: Пон 06 жов, 2025 01:39
На який супермаркет працюєте?
Investor_K
