В Киеве есть разница в ликвидности 6-ого и 15-ого этажа одного и того же, 22-ух этажного дома или нет? Площадь,цена-одинаковая,к примеру.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 жов, 2025 22:05
В Киеве есть разница в ликвидности 6-ого и 15-ого этажа одного и того же, 22-ух этажного дома или нет? Площадь,цена-одинаковая,к примеру.
Додано: Нед 19 жов, 2025 22:21
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 19 жов, 2025 22:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 20 жов, 2025 15:11
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Если кого-то спросят, почему не стоит покупать світло парк, чтобы долго не объяснять, говорите просто: там змея горыныча захоронили
Додано: Пон 20 жов, 2025 15:40
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Не чув доречі таку історію
А не простіше мапу показати?
|