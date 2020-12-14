|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 22 жов, 2025 17:18
Бетон написав:
Удивительно, света нет, люди пришли на просмотр.
Я так понимаю, остались покупатели без предрассудков
яка ціна за метр в тебе?
Додано: Сер 22 жов, 2025 17:23
я колись розповідав як в січні 2014го під час найзапекліших боїв на Грушевського зустрів там знайому ріелторшу, яка в норковій шубі і з клієнтами пробиралась скрізь протестуючих на перегляд недешевої квартири в Музейному провулку
1
Додано: Сер 22 жов, 2025 17:31
яка ціна за метр в тебе?
Ага,приоткрой завесу!
И площадь. Уровень ремонта примерно понимаю, явно не дешман.
Додано: Сер 22 жов, 2025 17:32
А що дивного. Електрику вимикали, вимикають і будуть ще довго вимикати. Якщо вже хтось вирішив купувати, то періодичні відключення тут не будуть грати ролі, бо вже враховані
Додано: Сер 22 жов, 2025 17:38
Все так.
Но пересични разганяют в Тредсе, что все, ппц, нифига не будет,все разобьют и будем в палатках жить и греться при кострах,а нужду справлять в выгребные ямы.
Посылаю их сразу на Европу.
