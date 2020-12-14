яка ціна за метр в тебе?
Додано: Сер 22 жов, 2025 17:18
Додано: Сер 22 жов, 2025 17:23
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
я колись розповідав як в січні 2014го під час найзапекліших боїв на Грушевського зустрів там знайому ріелторшу, яка в норковій шубі і з клієнтами пробиралась скрізь протестуючих на перегляд недешевої квартири в Музейному провулку
Додано: Сер 22 жов, 2025 17:31
Додано: Сер 22 жов, 2025 17:32
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А що дивного. Електрику вимикали, вимикають і будуть ще довго вимикати. Якщо вже хтось вирішив купувати, то періодичні відключення тут не будуть грати ролі, бо вже враховані
Додано: Сер 22 жов, 2025 17:38
Все так.
Но пересични разганяют в Тредсе, что все, ппц, нифига не будет,все разобьют и будем в палатках жить и греться при кострах,а нужду справлять в выгребные ямы.
Посылаю их сразу на Европу.
Додано: Сер 22 жов, 2025 17:40
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
До речі, Бетон, розкажи як ти продаєш?
у тебе свій ріелтор?
або ти сам обїяву на розміщаєш і де?
бо я літом намагався щось продати, толку 0. дзвонили одні ріелтори ні одного живого покупця не було. хоча ціна була з аналогами ОК
Додано: Сер 22 жов, 2025 18:19
Тут бы уже указали что именно.
Бетон флиппингует новостроями с хорошим ремонтом.
А у вас что? И у других,котрые "не могут продать" ?
Голый бетон? Хрущи? Очень интересно что с реальными продажами в Киеве.
