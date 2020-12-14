Я вже 2 місяці свою здати не можу - при тому що в доларах ціна та сама що й минулого року, але минулого року програмісти за неї бійки влаштовували, а зара лише турки та закладчики наркоти дзвонять
Додано: П'ят 24 жов, 2025 13:30
Я вже 2 місяці свою здати не можу - при тому що в доларах ціна та сама що й минулого року, але минулого року програмісти за неї бійки влаштовували, а зара лише турки та закладчики наркоти дзвонять
Додано: П'ят 24 жов, 2025 13:30
kingkongovets
А можно сравнительные примеры именно по твоим обьектам с привязкой по дате как менялась цена аренды в общем(не за метр)?
Ремонт же там под себя(не проводку с канальей/водой) сами арендаторы всегда делают?
Додано: П'ят 24 жов, 2025 13:39
Я вже 2 місяці свою здати не можу - при тому що в доларах ціна та сама що й минулого року, але минулого року програмісти за неї бійки влаштовували, а зара лише турки та закладчики наркоти дзвонять[/quote]так що саме, де і за скільки?
скільки років ремонту?
як здаєте - закинули обʼяву на олх і чекаєте дзвінків? чи найняли рила?
конкретні приклади здачі в цьому році дешевше ніж в минулому можете привести?
Додано: П'ят 24 жов, 2025 13:44
На грейт уже очередь из местных комерсов, а он сдать не может.
Может она и даром не нужна просто?
Додано: П'ят 24 жов, 2025 13:50
я в цьому вересні нікому оренду не змінював, у порівнянні з доковідними цінами це приблизно -30% в доларах за виключенням двох найкозирніших обʼєктів які здаються по доковідній
ремонти роблять орендарі і іноді і з переносом мокрих точок, проводки і навіть іноді з ремонтами фасадів, вхідних груп і добудовуванням додаткових входів
а нашо тобі стільки непотрібної тобі інфи?
Додано: П'ят 24 жов, 2025 13:53
можу поспорити що тут або застарілий ремонт, або завищена в минулому ціна
часто зараз чую від рилів щось типу «нормальні квартири закінчились як на продаж так і на оренду», звичайно розумію що це перебільшення, але ж тенденція бл
Додано: П'ят 24 жов, 2025 13:59
Що власне тебе цікавить? Те що ти пахаєш які лендорд поки не здохнеш ради збільшення нулів на рахунку, пачок синіх доларів у матрасі, об"єктів комерційної нерухомості? Ти самий тут крутий, з цим не знаю навіть хто сперечається, ти альфа, переможець по життю, Трамп і Путін та Сі з акуртом тобі заздрять.
Перефразовуючи нашого ПАПу: Яких тобі ще сухих цифрів не хватає?
Додано: П'ят 24 жов, 2025 14:31
Додано: П'ят 24 жов, 2025 14:33
не тупи, флай
знімись вже з гальма і дай відповідь
1) коли ти купив свій перший інвестиційний обʼєкт?
2) скільки за ці роки пішло на комуналку і податок на нерухомість?
3) про прибуток то було дійсно риторичне питання, бо всім зрозуміло що ані цента ти звідти не отримав
так скільки років і грошей ти вже на свій шизофренічний проєкт витратив, експерт?
поділись, бо твої маразматичні висновкі про ціни нерухомості і рентабельність орендного бізнесу у більш успішних колег вже несила бачити
Додано: П'ят 24 жов, 2025 14:51
за що ми любимо кінконгівця
ти реально занудний чи просто нема чим зайнятися пенсіонеру, в якого по легенді 100500 об'єктів комерційної нерухомості в бізнесі, що тобі доказати, що ти кращ із всіх кращів, так я це підтверджую, тільки в мене інші цілі були: проект "оточення Києва кавалірками вздовж основних ШРТ", а не "отримати сто500 панд з оренди" та форсити мемчик #дешевшебуде іншого діда
з.і.
Заведи тему:
"за що ми любимо кінконгівця"
