Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 06:39

  wild.tomcat написав:



щоразу, коли на цьому форумі поститься це посилання, виникає запитання - чому воно тут? на який ... ним постійно тикати кожному зустрічному? ну живеш ти так і шо? це взірець для наслідування, за думкою автора? так очевидно, що більшість з тут присутніх вважає, що це предмет для обговорювання на якомусь форумі з психіатрії, а не на фінансовому форумі.

Лінивий бомж, який збирає горіхи в парку і меблі на смітниках, гордиться своєю економічною "незалежністю.'

Флай, для реальної незалежності, для скромного життя, треба мати щомісячний прибуток 1000 доларів/місяць. Тобто мати у власності мінімум 3-5 орендних квартир, причому працюючих.

Жити з вирощування картоплі і збирання горіхів - це примітивне напівголодне існування.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 25 жов, 2025 06:42, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23290
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1778 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 06:41

  flyman написав:
  kingkongovets написав:
flyman написав:В мене основна фішка фінансова незалежність/F.I.R.E. та мінімалізм, а в тебе бізнес на оренді київської комерції.

Для мене вкладення в КРЖН є частина цього темату, хоча б як елемент диверсифікації, не бізнес.

Що ти тут робиш? Створи тему КРКН (київський ринок комерційної нерухомості) тай джедайствуй в ній.
це в мене фішка - фінансова незалежність, не сміши)
і я її досяг вже в 41 рік

в мене з 1999 р., і що далі, шах і мат?

А я з 1969 року вже був у такому стані. Пишаюся собою
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10889
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 06:44

Давайте по темі

Дешевше буде?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10889
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 06:44

Інвештор, ти теж збираєш горіхи з парку і меблі з смітника?
Послуги троєщинських розпусних дівок - оплачуєш горіхами чи старими меблями?

Звісно, що буде дешевше, при таких розкладах. Попит нульовий.

П.С.
Виявляється, флаймен літом ходить босим, заради економії. Це не Плюшкін і не Гобсек, щось гірше

https://fi202x.blogspot.com/2025/02/20.html?m=1
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23290
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1778 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 06:54

  Frant написав:Інвештор, ти теж збираєш горіхи з парку і меблі з смітника?
Послуги троєщинських розпусних дівок - оплачуєш горіхами чи старими меблями?

Звісно, що буде дешевше, при таких розкладах. Попит нульовий.

П.С.
Виявляється, флаймен літом ходить босим, заради економії. Це не Плюшкін і не Гобсек, щось гірше

https://fi202x.blogspot.com/2025/02/20.html?m=1

Не тикай людям, сволота!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10889
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 07:04

  Investor_K написав:
  Frant написав:Інвештор, ти теж збираєш горіхи з парку і меблі з смітника?
Послуги троєщинських розпусних дівок - оплачуєш горіхами чи старими меблями?

Звісно, що буде дешевше, при таких розкладах. Попит нульовий.

П.С.
Виявляється, флаймен літом ходить босим, заради економії. Це не Плюшкін і не Гобсек, щось гірше

https://fi202x.blogspot.com/2025/02/20.html?m=1

Не тикай людям, сволота!

Інвештор, моє прізвище не зеленський, не єрмак, не порошенко, не ющенко. Особливо остання генерація ур**. А питання ним треба задавати, чому дерибанили країну, а не готували її до війни? Примітивні слуги Австро-Угорської і Російської імперії, які не здатні до державотворення, дрібні злодії клептомани.

П.С. Мой прогноз без изменений - анархичный Карфаген полностью исчезнет, в течение ближайших 3-5 лет.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 25 жов, 2025 07:07, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23290
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1778 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 07:06

  Frant написав:
  Investor_K написав:
  Frant написав:Інвештор, ти теж збираєш горіхи з парку і меблі з смітника?
Послуги троєщинських розпусних дівок - оплачуєш горіхами чи старими меблями?

Звісно, що буде дешевше, при таких розкладах. Попит нульовий.

П.С.
Виявляється, флаймен літом ходить босим, заради економії. Це не Плюшкін і не Гобсек, щось гірше

https://fi202x.blogspot.com/2025/02/20.html?m=1

Не тикай людям, сволота!

Інвештор, моє прізвище не зеленський, не єрмак, не порошенко, не ющенко. А питання до них треба загравати, чому дерибанили країну, а не готували її до війни? Примітивні слуги Австро-Угорської і Російської імперії, які не здатні до державотворення, дрібні злодії клептомани.

Розпочинати треба з себе та власноі культури спілкування
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10889
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 08:10

  барабашов написав:за правду о минус 30 спасибо


Правла минус 30% ето одно, а инфляционній калькулятор показівает инфляцию долара 25 % с 2020 года.
https://www.usinflationcalculator.com/
Inflation Calculator
If in 2020
(enter year)
I purchased an item for $
1,000.00

then in 2025
(enter year)
that same item would cost:
$1,254.97

Cumulative rate of inflation:
25.5%



Потерять 55 % процентов на аренде за пять лет ето приговор.
И ето человек по легенде очень успешен и расказівает как надо вести бизнес.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2708
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3133 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 09:10

  Investor_K написав:А я з 1969 року вже був у такому стані. Пишаюся собою

а як той стан перенесли через 90і? поділіться формулою
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41284
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 09:20

  flyman написав:в мене з 1999 р., і що далі, шах і мат?

Які критерії «фінансової незалежності»?
Койкомісце і поличку в спільному радянському холодильнику Дон у ще трішки теплої бабусі орендуєш - це вже фінансова незалежність?

І ще дуже цікаво про горіхи з парку. 4 ящики. Чим з парку додому перевозив? Теж дитячою коляскою?
Hotab
 
Повідомлень: 16883
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2522 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
