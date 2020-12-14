|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 25 жов, 2025 15:29
2587715 написав: kingkongovets написав:
на двох рівно по 15%
Може ви просто недооцінюєте свої об'єкти і тому в вас 15% виходить? Гадаю, якщо будете продавати то дохідність від виставленої ціни різко впаде до 3-4%, а продасте десь на 6-7%
я краще за всіх знаю реальну ринкову вартість своїх обʼєктів, бо регулярно моніторю інфу про реальні угоди в своїх сегментах, багато років купуючи її у ріелторів
та й сам вже за часи повномасштабки продав два обʼєкти і навіть дорожче очікуваного рівня, бо дозволив ріелтору умовити мене на аукціон, до речі всім рекомендую
так що гадати можете скільки завгодно, а я кажу виключно про те що знаю і в чому добре розуміюсь
1
Додано: Суб 25 жов, 2025 15:32
2587715 написав: Natt написав:
В комерційній нерухомості рентабельність оренди зазвичай вище, ніж в житловій.
Це можна почути лише від ріелтора, коли вам він хоче впарити якийсь неліквід. Нерухомісь не може приносити більше 7%, якщо приносить більше, то значить і ціна на неї стала дорожче
Ну або є якісь додаткові приховані платежі, які ви не враховуєте - типу там податок на майно чи постійні штрафи за незадовільний санітарний чи протипожежний стан
ви самі колись займались комерцією? чи теж «гадаєте»?
особисто я свій перший обʼєкт почав здавати ще в 1997му
таке враження що ви максимально далекі від цієї діяльності, я це помітив ще з вашого першого допису про «падаючі ціни на оренду»
Додано: Суб 25 жов, 2025 16:04
які ще «втрати», недолік?)
ти навіть елементарно зрозуміти про що йде мова не здатен, це повторення твого минулого затупу коли ти почувши в інтервью про щорічне літнє зниження кількісті угод прибіг сюди волаючи про «обвал ринку» і обісрався
ну не ганьбись так бл
Додано: Суб 25 жов, 2025 16:30
kingkongovets написав:
які ще «втрати», недолік?)
ти навіть елементарно зрозуміти про що йде мова не здатен, це повторення твого минулого затупу коли ти почувши в інтервью про щорічне літнє зниження кількісті угод прибіг сюди волаючи про «обвал ринку» і обісрався
ну не ганьбись так бл
Це ж Хомякоид, який писав, що всюди будуть забиті дошками вікна, а у нього в Чабанах - парадіз
Такий парадіз, якій він ніяк продати не може
Його задача тут, писати, як все погано ...
