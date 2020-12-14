RSS
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 19:50

Бетон


Це не машина, це мрія. Мрія не просто купити, а досягти такого рівня, щоб володіти, відповідаючи статусом


Знаю))
Це ж анік такий є, фраза від водія Ланоса водію Бентлі))

Про нові ЖК:
Нивки парк буде ще бюджетніше, вродь)
Принаймні по якості. По ціні не знаю, може за рахунок метро і дорожче.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 26 жов, 2025 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 19:50

Неможна одне порушення виправдати іншим. Якщо кожен з нас буде робити порядок на свій розсуд, бити, різати, палити. Куди цей шлях приведе?
Припустимо, що той, хто різав колеса за невірне паркування, сам щось порушить. Це немунуче станеться. І тоді йому теж спалять авто
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 19:58

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в КТ на на цю тему взагалі дикі холівори були, там мешканці ініціативних груп настворювали, ходили наклейки на лобовухи ліпили, колеса спускали, фото порушників десь там вивішували - і ніби навели порядок

а в Варшавському за день 400+ паркомісць розкупили і платну парковку в Ретровілі зробили

до речі отой минулий карфест з гірчанням прямотоків, дріфтом і діджеями під вікнами усіх неслабо вибісив і з вікон декілька машин камінням та пляшками закидали

здається там зараз все тільки починається
Не сперечаюсь. Але й зрозуміти того, хто порізав (якщо причина саме така) теж можу. Хоча можна спустити просто, у нас у дворі таке бувало, це принаймні гуманніше.
Проблема в тому, що ніяк притягнути поліцію до таких порушників по факту не можна взагалі, що й штовхає людей на подібні методи
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 20:39

Давай я на аутсорс возьму. :mrgreen:
Шутка, общестрой явно не мое.
А люди в курсе были что даже от ФАУ-2 нужно 5 метров армированного бетона? Или "от уламкив" в качестве психотерапии заходило?
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 20:45

вероятность прямого попадания в бункер близка к нулю, а шахед и 2 метра не пробьет. это скорее чтоб штукатурка с потолка не упала на голову, но и на улице не торчать при обстреле
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 21:19

Психотерапия. Работа с тревожными состояниями, доктор Бетон прямо
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 06:41

Він буде недобудом.
Бюджетним недобудом)))
По іншому не може бути в стране крєпкіх бесхозяйствєнніків
