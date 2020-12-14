RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 19:58

Вот видите , мне хватило пару часов чтобы дать полностью троллю(скажем так) раскрыться
А Олег Валентинович двое суток своего драгоценного времени гремел :mrgreen:
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 19:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Та не арабы, а копты какие то, египтяне с НЕвыпученными нособеньками.
Семиты тоже там, короче гебреи похожие на классика руцкой литературы Гарматкина.
А Константинополь реально "пал" когда Карадениз слился через треснувший Босфор.
Ну и море ушло с причерноморских чернозёмов(приазовских тоже).
"Кара-чёрным" там всё было от гниющих остатков чего то смытого севернее.
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 20:01

  2587715 написав:Киеву как городу лет 500 от силы, как только Константинополь пал - так сюда и все и побежали.


Господа модераторы, просьба забанить этого номерного "любителя" истории

Это не по теме ветки и полное историческое враньё
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 20:02

  fox767676 написав:Вот видите , мне хватило пару часов чтобы дать полностью троллю(скажем так) раскрыться
А супертяж кинг-вьет-конговец лвое суток своего драгоценного времени гремел :mrgreen:

Потому что, этот номерной - твой питомец ...
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 20:28

  2587715 написав:Киеву как городу лет 500 от силы

Ооо, пішов н***р з укр.форуму, москальня.
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 20:31

  won написав:
  2587715 написав:Киеву как городу лет 500 от силы

Ооо, пішов н***р з укр.форуму, москальня.

Так москалям лет еще меньше, поскольку они севернее - туда византийцы позже дошли
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 20:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  pesikot написав:Господа модераторы, просьба забанить этого номерного "любителя" истории

Это не по теме ветки и полное историческое враньё
Это за что? За то что я не хочу жрать дерьмо про Древнюю Русь, которым вас большевики с царями кормили?
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 20:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

1. "Киеву как городу лет 500 от силы"

Это категорически неверно.

Археология: поселения на месте Киева известны с V–VI веков. Раскопаны жилища, керамика, ремесленные мастерские.

Письменные источники:

Византийский хронист Прокопий Кесарийский (VI век) уже упоминает антские племена на территории Среднего Поднепровья.

Баварский географ (IX век) фиксирует развитые племена (поляне, древляне и др.), у которых уже были города.

"Повесть временных лет" (нач. XII века) говорит, что Киев существовал до прихода варягов (до IX века): «Были три брата — Кий, Щек и Хорив... и поставиша град в честь старшего брата своего, и нарекоша имя ему Киев».



📌 Вывод: Киев возник за 500 лет до падения Константинополя, а не после.


---

🏛️ 2. "После падения Константинополя сюда побежали византийцы"

Нет.

Константинополь пал в 1453 году, а Киев пережил свой расцвет ещё в X–XI веках, когда был одним из крупнейших городов Европы, сопоставимым с Лондоном и Парижем.

К тому моменту (XI век) уже стояли Софийский собор, Золотые ворота, существовали летописи, монастыри, международные династические браки (дочери Ярослава Мудрого — королевы Франции, Норвегии, Венгрии).


📌 То есть Киев был “метрополией”, когда Византия ещё стояла во всей силе.


---

⚓ 3. "До падения Византии это была застава на порогах, снабжение шло с моря"

Тоже не выдерживает проверки.

Киев находился на верховьях торгового пути "из варяг в греки", а не у порогов. Пороги — это район Запорожья.

Киев — торгово-политический центр с контролем пути, а не “форпост снабжения”.

Археологические данные (скандинавские мечи, византийские монеты, ремесленные центры, остатки храмов) подтверждают плотную экономическую и культурную жизнь задолго до 1453 года.



---

✝️ 4. "Православными византийцы были всегда. Крестить могли каких-то местных аборигенов максимум"

Фактологически неправильно:

Крещение Руси произошло в 988 году, при Владимире Святом.

Это описано не только в русских, но и в византийских источниках (например, “Житие Василия II”).

Русь тогда уже имела собственные княжества, дипломатические договоры с Византией (договоры 907, 911, 944 гг.).
Это не “аборигены”, а уже государство с флотом и письменными договорами на греческом и старорусском языках.



---

🧭 5. "Северную Европу заселили, когда пал Рим"

Полнейшая чушь.

Северная Европа была заселена задолго до Рима — германские, кельтские, скандинавские племена известны ещё в I тысячелетии до н. э.

Рим пал в 476 году, а, например, датчане, шведы и норвежцы уже тогда имели свои королевства и племенные союзы.



---

🏰 6. "Москва позже Киева — потому что севернее"

Москва действительно позже (1147 год против VI века Киева),
но причина не "северность", а то, что Киевская Русь развивалась с юга на север — вдоль Дніпра, Десни, Волги, коли колонізація рухалася туди.
Москва возникла через 600 лет после Киева как маленький форпост на окраине Владимиро-Суздальского княжества.


---

🧬 7. "Байки про Крещение Руси и Монгольское нашествие"

Обе темы подтверждены не только русскими летописями, но и независимыми источниками:

Монгольское нашествие (1237–1240) зафиксировано в китайских, персидских, арабских, европейских хрониках.

Крещение Руси описано в греческих и болгарских источниках.
Отрицать это — как отрицать падение Рима или существование Наполеона
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 21:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Вывод: Киев возник за 500 лет до падения Константинополя, а не после.
Это не был город, это была приграничная византийская крепость охранявшая речной путь по Днепру. Городом он стал после
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 21:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Монгольское нашествие (1237–1240) зафиксировано в китайских, персидских, арабских, европейских хрониках.
А по какому ЖПС они через Кавказ и тайгу 7000км шли?
