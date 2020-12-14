RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 19:35

  Faceless написав:
Бетон написав:
  Faceless написав:Нахожусь возле моря. В квартире сохнет белье, на полную работает увлажнитель. Влажность 52%. Откуда там в Киеве может быть больше и какие осушители вы там включаете - я хз
Бо все залежить від багатьох факторів - погоди, температури, наявності водойми. В мене зараз в Києві вологість в квартирі 79.4% і це без зволожувача. Восени і навесні за вікном під 90%.
Сухо буває в основному взимку через опалення, тоді й треба зволожувачі.
Да не может такого быть. Мне в Киеве выше 60% не удавалось поднять даже увлажнителем, бельем и мисками с водой на батареях. У вас какой-то неправильный влагомер
Мне вчера риелторша точно так же заявляла, что не бывает в квартире два стояка и канализация проложена из с.у. на кухню через всю хату в перекрытии. Я ей прказываю фотки этих стояков. Эта утка с силиконовыми губами смотрит на них потом на меня со словами: "этого не может быть"))
Мені тільки цікаво- це і по два лічильники на воду виходить?

Стояки канальи, а ввод воды один и тройниками в полу расходится на кухню и с.у
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 08:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Был во Львове на выходных.
Проблем с электро нет.
ОТОПЛЕНИЕ уже 2 недели как включили.
людей полно.
тревог нет.
даже после "комендантсокго часа" тусня на улице всю ночь

другой мир
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 09:24

  Олежан написав:Был во Львове на выходных.
Проблем с электро нет.
ОТОПЛЕНИЕ уже 2 недели как включили.
людей полно.
тревог нет.
даже после "комендантсокго часа" тусня на улице всю ночь

другой мир


Во Львове обработано 100% протоколов: порох получил 70%, зелёный получил 30% поддержки


Они молодчики, заслужили

Львовяне - поживите за нас
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 10:37

  Олежан написав:Был во Львове на выходных.
Проблем с электро нет.
ОТОПЛЕНИЕ уже 2 недели как включили.
людей полно.
тревог нет.
даже после "комендантсокго часа" тусня на улице всю ночь

другой мир

Інший світ -це ASEAN region
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 12:23

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

і інформовані люди кажуть шо там насправді ніякі не 50, а всі 150+ тисяч абонентів без води і якихось позитивних перспектив
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 12:47

Ну хто ж винуватий, що в них садовий

І взагалі в них історична провінція, де жк будуть за містом.
В Києві перекладують комунікації і міські служби і при реконструкції цілими вулицями і при будівництві нових жк
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 22:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вы можете писать что-то действительно интересное? Раз у вас степень есть.
Например, тенденцию цен на недвижимость после войны
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 22:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Вы можете писать что-то действительно интересное? Раз у вас степень есть.
Например, тенденцию цен на недвижимость после войны
Там не степінь, а стадія
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 06:07

  Бетон написав:Вы можете писать что-то действительно интересное? Раз у вас степень есть.
Например, тенденцию цен на недвижимость после войны

Произойдет смена "ылит".
Рядовому гражданину похер, кто будет дерибанить территорию.
Затем, по мере интеграции, будет рост, от чужих понаехов. Будет патужная неКорумпированная нефтегазово-пшенично-олмйная держава. Большинство (кто останется жив и с небольшим имуществом) даже не заметит разницы, только физиономии pridurkov в ТВ будут другими.
Кто побогаче, у того отберут бизнес.
Горе побежденным!

П.С. Все вопросы к украинской безракетной популистской тупорылой ылите, а не ко мне.
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 06:16

  Faceless написав:
Бетон написав:Вы можете писать что-то действительно интересное? Раз у вас степень есть.
Например, тенденцию цен на недвижимость после войны
Там не степінь, а стадія

Фейслес, спорим на ящик коньяка, что этому образованию - жизни 2-3 года осталось? При таком горе-управлении, при таких никчемах, торговках, клоунах и сантехниках на должностях, только один вариант впереди - полное исчезновение. Потому как все СССРрвские запасы уже исчерпаны. Власти боятся опустить уровень жизни населения, боятся перевести экономику на военный лад. Это не Израиль, увы. Выпуск молодежи 18-22 года за кордон - это последний гвоздь в гроб этого образования. Ошибка на ошибке, дерибан на дерибане, коррупция, кумовство тотальные.


Я про все это стал писать ещё в 2012, задолго до крымских событий. Но украинская Ылита четко выполняет заветы грушевского, винниченки, петлюры и прочих.
