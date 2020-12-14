RSS
  #<1 ... 12564125651256612567
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:30

  kingkongovets написав:на Срібній милі біля Гуд Лайфа вибухнув генератор

https://www.facebook.com/share/r/1CZhQf ... tid=wwXIfr

Це сигнал до дорожаю Кржн?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23288
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1780 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vadim_ написав:
  kingkongovets написав:не будує Дельмар на Печерську

Посилання не я надав
то не Печерськ, гальмо
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11962
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2744 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:44

  kingkongovets написав:
Vadim_ написав:
  kingkongovets написав:не будує Дельмар на Печерську

Посилання не я надав
то не Печерськ, гальмо

Я ?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4026
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:47

  Vadim_ написав:[quote="5904031:]то не Печерськ, гальмо[/quote]
Я ?[/quote]

Зате зі слова «гальмо» можна взяти букву «Г» , яка залипла на клавіатурі
Hotab
 
Повідомлень: 16992
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2528 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 12:39

  Vadim_ написав:
  kingkongovets написав:
  kingkongovets написав:не будує Дельмар на Печерську

Посилання не я надав
то не Печерськ, гальмо
Я ?

Ты.
Тебе внятно написали, что локация дома не считается Печерском по сути, хоть и формально находится в соотв.районе
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5641
З нами з: 17.12.22
Подякував: 201 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
