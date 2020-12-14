RSS
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 20:07

  kingkongovets написав:хомяк знов десь почув якийсь дзвін бгг

готовый современный герой Достоевского в сиквеле "Идиот")))
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 20:16

  Олежан написав:с последний корупциональных новостей и зрады ...настроения вообще нет
и перспектив тут тоже

Мене така ж хандра накрила. Невесело
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 20:34

  Investor_K написав:
  Олежан написав:с последний корупциональных новостей и зрады ...настроения вообще нет
и перспектив тут тоже

Мене така ж хандра накрила. Невесело


Может это вызовет локальный дешевий? Впадут в депрессию, отдадут за копийки и уедут свит за очи.
Интересно, Бетон тоже в хандре сейчас сидит?
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 20:43

диверсифікація

  Олежан написав:с последний корупциональных новостей и зрады ...настроения вообще нет
и перспектив тут тоже

вклались на всі в Династію?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 12 лис, 2025 20:45, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 20:45

  flyman написав:
  Олежан написав:с последний корупциональных новостей и зрады ...настроения вообще нет
и перспектив тут тоже

вклалисьна всі в Династію?



:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 00:19

  Олежан написав:с последний корупциональных новостей и зрады ...настроения вообще нет
и перспектив тут тоже

Навпаки. Якщо б розчавили НАБУ і ці перці спокійно і далі б мутили - тоді так. А тут шанс з'явився. Ми, звісно, скоріше за все знов просремо, але мінімальна верогідність на наближення до правової держави таки з'явилась. Проте дійсно вражає наскільки все тупо. Вішенка на торті: будівництво віл в Козіні... блд
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 00:24

  airmax78 написав:
  Олежан написав:с последний корупциональных новостей и зрады ...настроения вообще нет
и перспектив тут тоже

Навпаки. Якщо б розчавили НАБУ і ці перці спокійно і далі б мутили - тоді так. А тут шанс з'явився. Ми, звісно, скоріше за все знов просремо, але мінімальна верогідність на наближення до правової держави таки з'явилась. Проте дійсно вражає наскільки все тупо. Вішенка на торті: будівництво віл в Козіні... блд

Думаєш, ЄС поставить своїх "контролерів допомоги" та накрапає в бюджет 2026.
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 00:29

  Хомякоид написав:
Така ж сама ціна оренди в Вінниці на однокімнатні квартири в моєму будинку.
Дім на Печерську дорівнює однокімнатній квартирі в Вінниці.
Як кажуть приплили. :shock:

Поясніть мені, що відбувається у Вінниці? Зараз був на конференції криптанів в Римі: багато хто запитував мене про Вінницьку нерухомість. Дикий ажіотаж. Вони її на мапі знайти не можуть, а все туди ж. Я робив умний вигляд, казав так-так, місто зростає, місто перспективне. А сам про себе думав: що б відбувається? Треба запитати у Хомякоїда.
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 00:41

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Олежан написав:с последний корупциональных новостей и зрады ...настроения вообще нет
и перспектив тут тоже

Навпаки. Якщо б розчавили НАБУ і ці перці спокійно і далі б мутили - тоді так. А тут шанс з'явився. Ми, звісно, скоріше за все знов просремо, але мінімальна верогідність на наближення до правової держави таки з'явилась. Проте дійсно вражає наскільки все тупо. Вішенка на торті: будівництво віл в Козіні... блд

Думаєш, ЄС поставить своїх "контролерів допомоги" та накрапає в бюджет 2026.

Думаю що своїх контролерів скоро поставить Третя Штурмова. Думаю що поступово кудись в той бік все рухається.
Powered by phpBB.