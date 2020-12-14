Бетон написав:
Ладно, давай я в качестве гуманитарной помощи.
1) Кто утверждает бюджет Киева
Бюджет Киева утверждает Киевский городской совет (Київська міська рада).
Основа — Бюджетний кодекс України (БКУ), статьи 75–77.
1. Проект бюджета готовит КМДА (госадминистрация).
2. Передает в Киевсовет.
3. Киевсовет голосует — утверждает.
4. После утверждения отвечает за исполнение КМДА.
2) Как распределяется бюджет
По Бюджетному кодексу, все расходы делятся на:
защищённые статьи (зарплаты, коммуналка учреждений, медицина, образование, соцвыплаты) — ст. 55 БКУ;
капитальные расходы (строительство дорог, мостов, садиков, школ);
другие местные программы.
Распределение идёт через програмно-цільовий метод — каждая гривна привязана к конкретной программе (дороги, транспорт, благоустройство, ЖКХ и т.д.).
Главное:
Город НЕ может просто взять деньги с дорог и перекинуть на «что захотел мэр».
Эти деньги привязаны к конкретным бюджетным программам по закону.
3) Почему Киев строит мосты и дороги даже во время войны
Потому что:
А) Деньги на дороги — это ДРУГОЙ карман бюджета
Бюджет — не одна куча денег. Есть:
общий фонд — зарплаты, коммуналка, соцзащита;
специальный фонд — капстроительство, дороги, инфраструктура.
Деньги из спецфонда нельзя просто взять и отдать армии.
Это прямое нарушение Бюджетного кодекса: ст. 13 — целевое использование средств.
Б) Часть денег — это ЦЕЛЕВЫЕ средства
Например:
государственные субвенции на дороги,
кредиты под инфраструктурные проекты,
международные деньги (EBRD, EIB) — только на конкретный объект.
Ты не можешь взять кредит ЕИБ на мост, а потом купить на него дроны.
Это уголовка.
В) Город должен функционировать
Правительство прямо указало: громады обязаны продолжать обеспечивать жизнедеятельность.
Это:
транспортные развязки,
аварийная инфраструктура,
мосты (особенно после разрушений),
водоснабжение, теплосети, укрытия.
Если город тупо всё заморозит — он развалится.
4) Почему местная власть НЕ может тратить бюджет напрямую на оборону
Это регулируют:
Бюджетний кодекс України
Ст. 89: полномочия местных бюджетов — нет права финансировать ВСУ.
Ст. 91: перечень расходов местных бюджетов, которые МОГУТ финансироваться — оборона отсутствует.
Ст. 23: запрещено менять целевое назначение бюджетных средств.
Закон «Про місцеве самоврядування»
Ст. 30–31: полномочия городов — коммунальное хозяйство, дороги, благоустройство, транспорт, соцуслуги.
Нет полномочий по военной обороне страны.
Логика закона
ВСУ финансируются из:
Державного бюджету (Министерство обороны),
а не из местных.
Чтобы город мог тратить на оборону, нужно изменить закон. Пока такого изменения нет.
5) Что город МОЖЕТ финансировать для обороны
Только то, что прямо НЕ является военными расходами:
оборудование укрытий;
ремонт критической инфраструктуры;
охрану объектов;
территориальную оборону в части материально-технического обеспечения коммунальных задач (ст. 91 БКУ позволяет).
Но: Покупать оружие, технику, БПЛА, аммуницию — город НЕ имеет права.
Поэтому:
дороги и мосты идут по бюджетным программам, которые нельзя отменить;
на оборону город тратить не может по закону;
мэрия помогает армии только тем, что разрешено: укрытия, генераторы, беспилотные центры как гражданская инфраструктура, связь, техника для коммунальных задач