Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 00:20

Ефект Доліной

Як думаєте, ефект Доліной перекинеться на КРЖН?
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 09:21

  flyman написав:Як думаєте, ефект Доліной перекинеться на КРЖН?

непременно...
а что за "эффект Долиной"?
и кто такая эта Долина?
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 09:37

  maniachello написав:
  flyman написав:Як думаєте, ефект Доліной перекинеться на КРЖН?

непременно...
а что за "эффект Долиной"?
и кто такая эта Долина?

Вчера знакомый рассказывал, что в москве вторичка легла, потому что 2 тысячи дел уже отсудили квартиры обратно и 11 тысяч ещё на рассмотрении
Бетон
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 09:42

  Бетон написав:
  maniachello написав:
  flyman написав:Як думаєте, ефект Доліной перекинеться на КРЖН?

непременно...
а что за "эффект Долиной"?
и кто такая эта Долина?

Вчера знакомый рассказывал, что в москве вторичка легла, потому что 2 тысячи дел уже отсудили квартиры обратно и 11 тысяч ещё на рассмотрении

а нам какое дело до маасквы?
в болоте свои обычаи :roll:
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 09:44

  maniachello написав:
  flyman написав:Як думаєте, ефект Доліной перекинеться на КРЖН?

непременно...
а что за "эффект Долиной"?
и кто такая эта Долина?

Ефект доліної викличе ефект флаймана : ремонт мега-лофт, з меблями зі смітника , рекламні плакати на голих стінах з газоблоку.

Десь так думає Флайман
. Але звісно цього не буде.
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 09:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зи смитныка
Мэбли
Та плакаты з Хулио та з Ыглэсыасом
В принципе нормально для лоджа дезертира 162/94 в пригороде Найроби
барабашов
