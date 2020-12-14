RSS
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 19:08

  UA написав:В інтернеті пишуть про новий закон, що обкладе всю без винятку оренду квартир податком 23%.

Який ще новий закон? В чому саме новина? Фізособи і так мають платити 23% від здачі в оренду, якщо вони не здійснюють цю діяльність як ФОПи.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2045
З нами з: 09.08.15
Подякував: 620 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 20:48

  UA написав:
  BIGor написав:
  UA написав:В інтернеті пишуть про новий закон, що обкладе всю без винятку оренду квартир податком 23%.
Українські орендарі (особливо біженці) напевно радуються, що оренда здорожчає (думаю на 10-15%) та всі витрати по поточному ремонту тепер на них.
В усьому світі Витрати сплачуює кінцевий споживач.
Україна не стане винятком.
Мої поздоровлення всім хто вспів продати.

Правило попиту-пропозиції не вчили? Нащо писати тут цю тупню?

Ти хочешь зі мною помірятись в цій сфері?

Так.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10375
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 1896 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 21:37

  BIGor написав:
  UA написав:Ти хочешь зі мною помірятись в цій сфері?

Так.

Напиши ціну яку сплачуєш за оренду в польському райцентрі.
Які умови договору?
В Україні робити ремонт коштує дорожче ніж в Польщі.
UA
 
Повідомлень: 9936
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 22:24

  UA написав:
  BIGor написав:
  UA написав:Ти хочешь зі мною помірятись в цій сфері?

Так.

Напиши ціну яку сплачуєш за оренду в польському райцентрі.
Які умови договору?
В Україні робити ремонт коштує дорожче ніж в Польщі.

в польше на ремонт 2к (42 м2 это у них 2к)) я потратил 40куе в 24 году, вроде
Учитывая, что проводка была, стяжка, водоснабжение и так далее.
Это больше, чем в Киеве. Ремонт в Польше дорогой
Качество не видел, чувствую - дерьмо полное. эх костя костя)), твои рабочие с половиной лёгких - такое себе. налог PPE - 8,5%.
23% в Украине никто платить не будет
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5781
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 10:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:23% в Украине никто платить не будет

У нас зараз воєнний стан і повна мобілізація ресурсу 25-60 років, а найбагатша еліта не хоче заплатити трохи грошей з надлишкових активів? Якщо так, то для еліти в мене пагані новини.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10375
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 1896 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 10:50

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  Бетон написав:23% в Украине никто платить не будет

У нас зараз воєнний стан і повна мобілізація ресурсу 25-60 років, а найбагатша еліта не хоче заплатити трохи грошей з надлишкових активів? Якщо так, то для еліти в мене пагані новини.
То всі лендлорди то вже "найбагатша еліта"? :mrgreen:
Платити мали б і без будь-яких спеціальних законів, є ПК, але наразі це абсолютно нереально ні проконтролювати ні адмініструвати, і якщо вже йти на вивід цієї сфери економіки з тіні, то необхідно трохи ліберальніше, 23% з обороту це реально дофіга для орендного доходу
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37065
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8279 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 11:54

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Бетон написав:23% в Украине никто платить не будет

У нас зараз воєнний стан і повна мобілізація ресурсу 25-60 років, а найбагатша еліта не хоче заплатити трохи грошей з надлишкових активів? Якщо так, то для еліти в мене пагані новини.
То всі лендлорди то вже "найбагатша еліта"? :mrgreen:
Платити мали б і без будь-яких спеціальних законів, є ПК, але наразі це абсолютно нереально ні проконтролювати ні адмініструвати, і якщо вже йти на вивід цієї сфери економіки з тіні, то необхідно трохи ліберальніше, 23% з обороту це реально дофіга для орендного доходу

А проконтролювати в цифрову епоху прибуток людини?
І зробити так, що безробітні і отримувачі субсидій не могли нічого купити з нерухомості - 34 роки слабо? :mrgreen:
Чомусь українська Ыліта вважає свою державу - дойною коровою та інструментом для дерибану СССРівського спадку. Насправді ж держава - це інструмент для насилля. :twisted:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23296
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1783 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 12:22

  Бетон написав:
  UA написав:в польше на ремонт 2к (42 м2 это у них 2к)) я потратил 40куе в 24 году, вроде
Учитывая, что проводка была, стяжка, водоснабжение и так далее.
Это больше, чем в Киеве. Ремонт в Польше дорогой
Качество не видел, чувствую - дерьмо полное. эх костя костя)), твои рабочие с половиной лёгких - такое себе. налог PPE - 8,5%.
23% в Украине никто платить не будет

В Україні в твої власні раби ремонти роблять, а в Польщі ти наймав по ринковим цінам.
(я зараз відчуваю різницю між майстрами яких по 10-15 років знаєш, та майстрами по ринку. Які без предоплати мне погано розуміють. А з переоплатою стається лінгвістичне диво).
UA
 
Повідомлень: 9936
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 12:24

  BIGor написав:
  Бетон написав:23% в Украине никто платить не будет

У нас зараз воєнний стан і повна мобілізація ресурсу 25-60 років, а найбагатша еліта не хоче заплатити трохи грошей з надлишкових активів? Якщо так, то для еліти в мене пагані новини.

В мене для всіх хто має "активи" в Україні погані новини.
UA
 
Повідомлень: 9936
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 12:49

см далее

см далее
Востаннє редагувалось Frant в Сер 10 гру, 2025 12:54, всього редагувалось 3 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23296
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1783 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
