Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 22:19

  BIGor написав:
  посетитель написав:У нас відсотків 90 всього що здається це совкові хрущовки-панельки.Еліта да...)))

Тут вже 10 років розказують про стояки Круш, Грейтів і ЯрГрадів - які хрущовки-панельки? Здають хрущі непрофесіонали, і загалом у них все закінчується на здачі однієї спадкової хрущовки.

Цей бізнес не для мамкиних царапинок, яким від в спадок впав на голову халамидний бабушатник. Цей мотлох не повинен коштувати нічого
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 22:32

  Бетон написав:
  барабашов написав:Бетону. Уточни авто сантехника. 4л на газУ не показатель зажиточности. Патфайдер такой 20ти летний десятку стоит, Прадо на пару кило дороже, не новый же 150й он с салона за 70 брал?

Речь не идёт ни о какой зажиточности. Он возит с собой дофига ящиков с инструментом.
Не новый. Купил он его до 20к.
Я плачу ему столько, сколько он пишет.


Все равно понтуется. Самый обычный дизельный грузовой бусик вмещает гораздо больше инструмента, чем даже 200-тка.
Говорю это как человек, владевший и Прадо, и 200-ткой, и ЛХ-ом, и владеющий сейчас бусиком в том числе.
Ну то такое,переболеть надо, не спорю.
Я до войны тоже машинами понтовался. Сейчас в семье тачки дороже трицатки нет- пусть удавятся, если что.
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 23:44

  Бетон написав:
  BIGor написав:
  посетитель написав:У нас відсотків 90 всього що здається це совкові хрущовки-панельки.Еліта да...)))

Тут вже 10 років розказують про стояки Круш, Грейтів і ЯрГрадів - які хрущовки-панельки? Здають хрущі непрофесіонали, і загалом у них все закінчується на здачі однієї спадкової хрущовки.

Цей бізнес не для мамкиних царапинок, яким від в спадок впав на голову халамидний бабушатник. Цей мотлох не повинен коштувати нічого


Податок на аренду стосується всіх.90% з яких старі панельки-хрушовки.А тут розповідають що еліта зажерлась.

Ну і податки в підсумку буде платити орендар.Я ще пам'ятаю часи коли квартири здавали за фіксовану суму.Після значного підняття комуналки, стало: сумма + комуналка.Зараз в більшості так наскільки мені відомо.Ну то буде сума + комуналка + податки.
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 00:03

  посетитель написав:Ну і податки в підсумку буде платити орендар.Я ще пам'ятаю часи коли квартири здавали за фіксовану суму.Після значного підняття комуналки, стало: сумма + комуналка.Зараз в більшості так наскільки мені відомо.Ну то буде сума + комуналка + податки.

Точно це - Різко впаде якість (наповненість технікою, меблями, ремонт) орендних квартир.
Найбільше постраждають біженці в бюджетному сегменті.
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 09:03

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:
  барабашов написав:Бетону. Уточни авто сантехника. 4л на газУ не показатель зажиточности. Патфайдер такой 20ти летний десятку стоит, Прадо на пару кило дороже, не новый же 150й он с салона за 70 брал?

Речь не идёт ни о какой зажиточности. Он возит с собой дофига ящиков с инструментом.
Не новый. Купил он его до 20к.
Я плачу ему столько, сколько он пишет.


Все равно понтуется. Самый обычный дизельный грузовой бусик вмещает гораздо больше инструмента, чем даже 200-тка.
Говорю это как человек, владевший и Прадо, и 200-ткой, и ЛХ-ом, и владеющий сейчас бусиком в том числе.
Ну то такое,переболеть надо, не спорю.
Я до войны тоже машинами понтовался. Сейчас в семье тачки дороже трицатки нет- пусть удавятся, если что.

Настоящий человек-сантехник всегда всё возит с собой, фитинги, инструменты. А для доставок иногда бус можно взять.
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 10:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ну шо, шановні кияни та гості столиці, хтось оновлену Бессарабку вже відвідав?

ще далеко не все працює, але особисто мені дуже сподобалось, рекомендую
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 10:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  посетитель написав:Ну і податки в підсумку буде платити орендар.

Теж не чули правило попиту-пропозиції? Де ви такі беретесь на фінансовому форумі?
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 10:25

  BIGor написав:
  посетитель написав:Ну і податки в підсумку буде платити орендар.

Теж не чули правило попиту-пропозиції? Де ви такі беретесь на фінансовому форумі?

Что тебя удивляет?
Я предлагаю просто. Хочешь официальный договор? Плюс ххх грн сверху и договор с фоп.
Не хочешь ххх грн к аренде? Пожалуйста 2000$ залог.

Тоже самое у меня в Польше. Человек захотел официальный договор. Не вопрос. 300 злотых он платит сверху. Это я указывал в объявлении. Аренда квартиры в Варшаве. 3200 аренда. 300 налог. 550 медиа. Паркоместо столько то.
И так далее

Во всех странах мира, без единого исключения, любое повышение налога повышает цену.
НДС, акцизы, налог на аренду не важно.
Бизнес не работает в минус он просто перекладывает налог на конечного потребителя
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 11:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Проехал мимо бизнес центра, открывается перед Славутич

Зображення

И за ним тоже ещё один.

В грейт включили свет в сильпо, готовят к открытию.
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 11:26

  Бетон написав:Бизнес не работает в минус он просто перекладывает налог на конечного потребителя

Аудитор не бизнесмен.
Он просто считает чужие деньги.
Которые по теории мадам Флер берутся из тумбочки.
Тут вопрос в другом.
Если платежеспособность в нижнем сегменте аренды ограничена наличием денег у арендатора, то упадет качество арендных квартир.
В ссср вареная колбаса несколько десятилетий стоила 2.20 руб., только ближе к 90 году в ней мяса уже не было.
ЗеЛенин борется с бедностью.
Востаннє редагувалось UA в Чет 11 гру, 2025 11:31, всього редагувалось 1 раз.
