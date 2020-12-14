Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Бетону. Уточни авто сантехника. 4л на газУ не показатель зажиточности. Патфайдер такой 20ти летний десятку стоит, Прадо на пару кило дороже, не новый же 150й он с салона за 70 брал?
Речь не идёт ни о какой зажиточности. Он возит с собой дофига ящиков с инструментом. Не новый. Купил он его до 20к. Я плачу ему столько, сколько он пишет.
Все равно понтуется. Самый обычный дизельный грузовой бусик вмещает гораздо больше инструмента, чем даже 200-тка. Говорю это как человек, владевший и Прадо, и 200-ткой, и ЛХ-ом, и владеющий сейчас бусиком в том числе. Ну то такое,переболеть надо, не спорю. Я до войны тоже машинами понтовался. Сейчас в семье тачки дороже трицатки нет- пусть удавятся, если что.
посетитель написав:У нас відсотків 90 всього що здається це совкові хрущовки-панельки.Еліта да...)))
Тут вже 10 років розказують про стояки Круш, Грейтів і ЯрГрадів - які хрущовки-панельки? Здають хрущі непрофесіонали, і загалом у них все закінчується на здачі однієї спадкової хрущовки.
Цей бізнес не для мамкиних царапинок, яким від в спадок впав на голову халамидний бабушатник. Цей мотлох не повинен коштувати нічого
Податок на аренду стосується всіх.90% з яких старі панельки-хрушовки.А тут розповідають що еліта зажерлась.
Ну і податки в підсумку буде платити орендар.Я ще пам'ятаю часи коли квартири здавали за фіксовану суму.Після значного підняття комуналки, стало: сумма + комуналка.Зараз в більшості так наскільки мені відомо.Ну то буде сума + комуналка + податки.
посетитель написав:Ну і податки в підсумку буде платити орендар.Я ще пам'ятаю часи коли квартири здавали за фіксовану суму.Після значного підняття комуналки, стало: сумма + комуналка.Зараз в більшості так наскільки мені відомо.Ну то буде сума + комуналка + податки.
Точно це - Різко впаде якість (наповненість технікою, меблями, ремонт) орендних квартир. Найбільше постраждають біженці в бюджетному сегменті.
барабашов написав:Бетону. Уточни авто сантехника. 4л на газУ не показатель зажиточности. Патфайдер такой 20ти летний десятку стоит, Прадо на пару кило дороже, не новый же 150й он с салона за 70 брал?
Речь не идёт ни о какой зажиточности. Он возит с собой дофига ящиков с инструментом. Не новый. Купил он его до 20к. Я плачу ему столько, сколько он пишет.
Все равно понтуется. Самый обычный дизельный грузовой бусик вмещает гораздо больше инструмента, чем даже 200-тка. Говорю это как человек, владевший и Прадо, и 200-ткой, и ЛХ-ом, и владеющий сейчас бусиком в том числе. Ну то такое,переболеть надо, не спорю. Я до войны тоже машинами понтовался. Сейчас в семье тачки дороже трицатки нет- пусть удавятся, если что.
Настоящий человек-сантехник всегда всё возит с собой, фитинги, инструменты. А для доставок иногда бус можно взять.
посетитель написав:Ну і податки в підсумку буде платити орендар.
Теж не чули правило попиту-пропозиції? Де ви такі беретесь на фінансовому форумі?
Что тебя удивляет? Я предлагаю просто. Хочешь официальный договор? Плюс ххх грн сверху и договор с фоп. Не хочешь ххх грн к аренде? Пожалуйста 2000$ залог.
Тоже самое у меня в Польше. Человек захотел официальный договор. Не вопрос. 300 злотых он платит сверху. Это я указывал в объявлении. Аренда квартиры в Варшаве. 3200 аренда. 300 налог. 550 медиа. Паркоместо столько то. И так далее
Во всех странах мира, без единого исключения, любое повышение налога повышает цену. НДС, акцизы, налог на аренду не важно. Бизнес не работает в минус он просто перекладывает налог на конечного потребителя
Бетон написав:Бизнес не работает в минус он просто перекладывает налог на конечного потребителя
Аудитор не бизнесмен. Он просто считает чужие деньги. Которые по теории мадам Флер берутся из тумбочки. Тут вопрос в другом. Если платежеспособность в нижнем сегменте аренды ограничена наличием денег у арендатора, то упадет качество арендных квартир. В ссср вареная колбаса несколько десятилетий стоила 2.20 руб., только ближе к 90 году в ней мяса уже не было. ЗеЛенин борется с бедностью.
Востаннє редагувалось UA в Чет 11 гру, 2025 11:31, всього редагувалось 1 раз.