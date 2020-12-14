Додано: Чет 11 гру, 2025 13:47

UA написав: Инвестиционные квартиры пойдут на продажу. Деньги от продажи за границу.

Наследные хрущи таки да.

Под выращивание марихуаны и шампиньонов пойдут.

У меня такое чувство, что Вы вообще все сдавали раньше исключительно в черную и очень далеки от реальности. Сегодняшняя страшилка о 23% преследует единственную цель - чтоб те, кто занимается этим более-менее профессионально (имеет не одну-две квартиры) открыли ФОП и платили хоть что-нибудь.На цену аренды это вообще никак не повлияет, ну вот вообще никак.Частники с 1-2 квартирами как не платили налогов, так и не будут платить, будут сдавать исключительно тем, кому надо подешевле и оф. договор не нужен.Те, у кого, например, 5 квартир - откроют ФОП, эти несчастные 4-5 тыс.грн погоды не сделают для арендодателя с 5 или 10 квартирами, собирающего в месяц 100 или 200тыс грн