Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 гру, 2025 11:30
Бетон написав:
Что тебя удивляет?
Я предлагаю просто. Хочешь официальный договор? Плюс ххх грн сверху и договор с фоп.
Не хочешь ххх грн к аренде? Пожалуйста 2000$ залог.
Хочеш офіційний договір і платити на карту? +23% і будуть сплачуватися податки від фізособи. Через ФОП має сенс, якщо вже є діючий і треба просто додати відповідний КВЕД
Natt
Повідомлень: 2046
З нами з: 09.08.15
Подякував: 620 раз.
Подякували: 517 раз.
Додано: Чет 11 гру, 2025 12:01
UA написав: Бетон написав:
Бизнес не работает в минус он просто перекладывает налог на конечного потребителя
Аудитор не бизнесмен.
Он просто считает чужие деньги.
Которые по теории мадам Флер берутся из тумбочки.
Тут вопрос в другом.
Если платежеспособность в нижнем сегменте аренды ограничена наличием денег у арендатора, то упадет качество арендных квартир.
В ссср вареная колбаса несколько десятилетий стоила 2.20 руб., только ближе к 90 году в ней мяса уже не было.
ЗеЛенин борется с бедностью.
вопрос от какой суммы нэзабаром начнёт стартовать вниз нижний сегмент.
Если Трибека "Круши" сдавать планировала па200, а по итогу там и па300 вышло,то па150(при долларе 100 вскорости допустим) капремонт засранных обоек и потёртого линолеума с раздроченной сантехникой никто делать не будет.
У нас от 8кгрн и ниже только комфорт класс для размещения кошечек и собачек предлагают.
Запах оригинальный прилагается
барабашов
Повідомлень: 5514
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
Додано: Чет 11 гру, 2025 12:30
Бетон написав:
Тоже самое у меня в Польше. Человек захотел официальный договор. Не вопрос. 300 злотых он платит сверху. Это я указывал в объявлении. Аренда квартиры в Варшаве. 3200 аренда. 300 налог. 550 медиа. Паркоместо столько то.
И так далее
Ну тепер зрозуміло який ти "бізнесмен", типу ти думав в Польщі заключити усний договір?
Ну тоді ясно чого ти так часто борсаєшся з місцевою прокуратурою.
ПС Дуже цікаво, як місцеві бізнесмени розповідають що бізнес ніколи не працює в збиток, як же працювали свого часу Intel, Tesla, Open AI, SpaceX і багато інших "лоховських бізнесів"?
BIGor
Повідомлень: 10383
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 1898 раз.
Додано: Чет 11 гру, 2025 13:44
BIGor написав: Бетон написав:
Тоже самое у меня в Польше. Человек захотел официальный договор. Не вопрос. 300 злотых он платит сверху. Это я указывал в объявлении. Аренда квартиры в Варшаве. 3200 аренда. 300 налог. 550 медиа. Паркоместо столько то.
И так далее
Ну тепер зрозуміло який ти "бізнесмен", типу ти думав в Польщі заключити усний договір?
Ну тоді ясно чого ти так часто борсаєшся з місцевою прокуратурою.
ПС Дуже цікаво, як місцеві бізнесмени-випускники бурс розповідають що бізнес ніколи не працює в збиток, як же працювали свого часу Intel, Tesla, Open AI, SpaceX і багато інших "лоховських бізнесів" на думку випускників місцевих бурс?
Думаешь, мои юристы или я не знаем как вести дела в Польше?
Ты хоть понимаешь разницу между арендой жилья и венчурными проектами уровня Tesla/SpaceX?
Востаннє редагувалось Бетон
в Чет 11 гру, 2025 13:49, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Повідомлень: 5790
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 471 раз.
Додано: Чет 11 гру, 2025 13:47
UA написав:
Инвестиционные квартиры пойдут на продажу. Деньги от продажи за границу.
Наследные хрущи таки да.
Под выращивание марихуаны и шампиньонов пойдут.
там налог платить не надо.
У меня такое чувство, что Вы вообще все сдавали раньше исключительно в черную и очень далеки от реальности. Сегодняшняя страшилка о 23% преследует единственную цель - чтоб те, кто занимается этим более-менее профессионально (имеет не одну-две квартиры) открыли ФОП и платили хоть что-нибудь.
На цену аренды это вообще никак не повлияет, ну вот вообще никак.
Частники с 1-2 квартирами как не платили налогов, так и не будут платить, будут сдавать исключительно тем, кому надо подешевле и оф. договор не нужен.
Те, у кого, например, 5 квартир - откроют ФОП, эти несчастные 4-5 тыс.грн погоды не сделают для арендодателя с 5 или 10 квартирами, собирающего в месяц 100 или 200тыс грн
Damien
Повідомлень: 1043
З нами з: 28.04.20
Подякував: 794 раз.
Подякували: 855 раз.
Додано: Чет 11 гру, 2025 15:32
барабашов написав: UA написав: Бетон написав:
Бизнес не работает в минус он просто перекладывает налог на конечного потребителя
Аудитор не бизнесмен.
Он просто считает чужие деньги.
Которые по теории мадам Флер берутся из тумбочки.
Тут вопрос в другом.
Если платежеспособность в нижнем сегменте аренды ограничена наличием денег у арендатора, то упадет качество арендных квартир.
В ссср вареная колбаса несколько десятилетий стоила 2.20 руб., только ближе к 90 году в ней мяса уже не было.
ЗеЛенин борется с бедностью.
вопрос от какой суммы нэзабаром начнёт стартовать вниз нижний сегмент.
Если Трибека "Круши" сдавать планировала па200, а по итогу там и па300 вышло,то па150(при долларе 100 вскорости допустим) капремонт засранных обоек и потёртого линолеума с раздроченной сантехникой никто делать не будет.
У нас от 8кгрн и ниже только комфорт класс для размещения кошечек и собачек предлагают.
Запах оригинальный прилагается
З початку війни Трібека не отримує орендну плату по своїх крушах. Люди просто живуть. Бо зараз всім складно і Трібека, як дуже емпатична та тонко все відчуваюча людина, все розуміє + з його хутора, де він себе добровільно ув'язнив ще на початку ковіду, сильно до Києва не наїздишся.
airmax78
Повідомлень: 42988
З нами з: 25.10.12
Подякував: 989 раз.
Подякували: 5356 раз.
Додано: Чет 11 гру, 2025 20:18
airmax78
Да нет
Колбаса съедобная и соляра для семилитрового дизельного Лексуса настоящего помещика весьма подорожала.
Как и услуги приходящей квалифицированной прислуги(не местных полуграмотных крестьян до сих пор смотрящих на дисках сериал про Голобородьку и Сватов)
Быть крушам и по 25кгрн, но нескоро, писля пэрэмогы.
ПыСы. Эйр, вы в матери городов дунайских можете мне купить футболку известнейшей австрийской группы "BELPHEGOR" да пострашнее, чтоб гопота в пикселе при моём явлении перед ними в ней со страхом и визгом забивалась под днище бусика?
Группа из Зальцбурга, но давно они живут в Вене.
Конечно в идеале купить её в шопе фанклуба и с личным автографрм Хельмута Ленера, возможно так?
барабашов
Повідомлень: 5514
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
Додано: Чет 11 гру, 2025 20:36
барабашов написав:
Быть крушам и по 25кгрн, но нескоро, писля пэрэмогы.
В Маяке сняли 50м2 за штукарь , при том что отопления, горячей воды и генератора на лифт пока нет.
При вложении 110 итого хата+ремонт.
Нах бы тот Киев впался, с таким же вложением и отдачей 500, если бы не одно но.
Хата знакомого инвестора,если что. Я так,мимо проходил.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1044
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 45 раз.
Додано: Чет 11 гру, 2025 21:07
Natt написав: Бетон написав:
Что тебя удивляет?
Я предлагаю просто. Хочешь официальный договор? Плюс ххх грн сверху и договор с фоп.
Не хочешь ххх грн к аренде? Пожалуйста 2000$ залог.
Хочеш офіційний договір і платити на карту? +23% і будуть сплачуватися податки від фізособи. Через ФОП має сенс, якщо вже є діючий і треба просто додати відповідний КВЕД
а податок на так звану "бізнес" нерухомість?
flyman
Повідомлень: 41758
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1621 раз.
Подякували: 2870 раз.
Додано: Чет 11 гру, 2025 21:11
Damien написав: UA написав:
Инвестиционные квартиры пойдут на продажу. Деньги от продажи за границу.
Наследные хрущи таки да.
Под выращивание марихуаны и шампиньонов пойдут.
там налог платить не надо.
У меня такое чувство, что Вы вообще все сдавали раньше исключительно в черную и очень далеки от реальности. Сегодняшняя страшилка о 23% преследует единственную цель - чтоб те, кто занимается этим более-менее профессионально (имеет не одну-две квартиры) открыли ФОП и платили хоть что-нибудь.
На цену аренды это вообще никак не повлияет, ну вот вообще никак.
Частники с 1-2 квартирами как не платили налогов, так и не будут платить, будут сдавать исключительно тем, кому надо подешевле и оф. договор не нужен.
Те, у кого, например, 5 квартир - откроют ФОП, эти несчастные 4-5 тыс.грн погоды не сделают для арендодателя с 5 или 10 квартирами, собирающего в месяц 100 или 200тыс грн
це працює хіба для тих хто має потребу працювати "в білу", здавати юрособам, або (як Бетон) "задорого" посольствам, чи просто мати що показати фінмону "гдє дєньгі, Зін".
Як писав постом вище, "нерухомість під оренду" ще додатково обкладається податком на нерухомість.
І хто почне заморочуватися з відкриттям ФОП?
А якщо ще введуть ПДВ і повноцінний бухоблік, а не спрощену систему?
flyman
Повідомлень: 41758
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1621 раз.
Подякували: 2870 раз.
