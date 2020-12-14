RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12622126231262412625
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 21:23

  Damien написав:
  UA написав:Инвестиционные квартиры пойдут на продажу. Деньги от продажи за границу.
Наследные хрущи таки да.
Под выращивание марихуаны и шампиньонов пойдут.
там налог платить не надо.

У меня такое чувство, что Вы вообще все сдавали раньше исключительно в черную и очень далеки от реальности. Сегодняшняя страшилка о 23% преследует единственную цель - чтоб те, кто занимается этим более-менее профессионально (имеет не одну-две квартиры) открыли ФОП и платили хоть что-нибудь.
На цену аренды это вообще никак не повлияет, ну вот вообще никак.
Частники с 1-2 квартирами как не платили налогов, так и не будут платить, будут сдавать исключительно тем, кому надо подешевле и оф. договор не нужен.
Те, у кого, например, 5 квартир - откроют ФОП, эти несчастные 4-5 тыс.грн погоды не сделают для арендодателя с 5 или 10 квартирами, собирающего в месяц 100 или 200тыс грн

Щас оборот 6 млн хотят понизить до 1 млн.
Группа гле до 100 метров это 2 квартиры или 3 гостинки.
Ну и самое главное - У большинства лендлордов 1 квартира.
Им что 23 процента что ФОП убивает всякий стимул покращувать арендую квартиру.
Сейчас в Украине перед жизнью в ЕС есть только одно преимущество - дешевая аренда относительно качественных квартир пригодных для жизни с первого дня заселения арендатора.
Аренда станет дорогой и качество квартир рухнет - дополнительный стимул на выезд.
UA
 
Повідомлень: 9940
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 21:40

https://m.youtube.com/watch?v=HjDGeR9gO7A
Freza
 
Повідомлень: 2276
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 21:58

  барабашов написав:можете мне купить футболку известнейшей австрийской группы "BELPHEGOR" да пострашнее, чтоб гопота в пикселе при моём явлении перед ними в ней со страхом и визгом забивалась под днище бусика?
Группа из Зальцбурга, но давно они живут в Вене.
Конечно в идеале купить её в шопе фанклуба и с личным автографрм Хельмута Ленера, возможно так?

XXXXXL расклєшоні донизу там не продають.
Хельмут Ленер на чохлах для Леопард-2 підписи не ставив
Hotab
 
Повідомлень: 17310
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 22:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Freza написав:https://m.youtube.com/watch?v=HjDGeR9gO7A
Достатньо побачити автора, "урист", щоб навіть не відкривати цю маячню
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37069
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8279 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 12622126231262412625
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2587715 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17353279
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6813133
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 83803
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15298)
11.12.2025 21:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.