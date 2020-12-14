RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 02:32

  cherchiltank написав:
  Frant написав:
  Господар Вельзевула написав:Ну да.
Все происходит с молчаливого одобрения большинства.
Каждый из нас- президент.
и клоун?г

До речі, голобородько не виконав жодної своєї обіцянки!

Ти ж за нього голосував, хуєсос)
На які обіцянки ти зпав, г***?)
І модераторам на замітку - видалите цей пост - вашим родичам відріжуть бошки - я серйозно, паша, пожалій своіх тупих дітей)

ужас
Черчилль вступил в игил, алькаиду и одновременно стал садистомсатанистом
Наши ряды наконец то прибавились!
Иншалла!
барабашов
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 07:45

  cherchiltank написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Frant написав:и клоун?


Клоун то у москалів. У нас- блазень!

Франт все намагається зробити аутофеляцію але не виходить - буває)

Черчиль, ти вже на фронті?
Ти пожертвував свій маєток зеленій владі, міндичам, єрмакам, татаровим і голобородьку?

Я не міг голосувати за голобородька в 2019 з релігійних причин. Моя релігія не дозволяє мені затверджувати неосвічених блазнів на найвищі державні посади, а дівок з торговими дипломами - на посади міністрів енергетмки і важкої промисловості.
Хоча, важкої промисловості вже немає на самостійній території, стараннями бригади блазнів, "слуг" і дівок-міністерок-підстилок, в зв'язці з путінською армією.

Черчиль, зав'язуй бухати! Інакше ти не побачиш, як зелені блазні і слуги траплять туди, де їм достойне місце - у тюрму.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 13 гру, 2025 07:52, всього редагувалось 2 разів.
Frant
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 07:50

  Господар Вельзевула написав:
  барабашов написав:Дороговато шото
В гривнах именно 42500?
Офисник снял?
Почём там 1К в Небо или Q2?
Аналогичное


Говорю-знакомый инвестор к слову сказал что за штуку сдал.
При отсутствии условий.
Личность снявшего мне неведома, предполагаю что пафосный де***.
Умные люди сейчас живут в домах,как я собственно :mrgreen: , на худой конец- на первом этаже хруща с газом, отоплением, и в том доме который не отключают-есть и такие домики.
А понтовые де*** будут лезть пешком на 18-й, мерзнуть, сидеть при фонаре и без возможности даже закипятить чайник.

Тут, на форумі, таких діячів 3/4. 75%)))

Знайомий знайомого мешкає на 22-му поверсі, з сім'єю. Один раз піднявся пішки на 22-й поверх, при відключенні електроенергії, і зразу ж, без питань дав гроші на закупку генератора для ліфта.
Frant
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 08:20

Яка проблема?))

Frant
Зображення

Але батареї з інвертором на ліфти і воду вже замовлені))
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 08:39

Хотаб, не комплексуй!
Мова йшла не про тебе)))
Frant
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 08:50

Frant
Та я тут скоріше про те (окрім що похвалився поверхами за день), що в «25-поверхових неохрущах» все ж живуть люди не бідні, і більш ініціативні. На відміну від старого фонду. І таки автономність собі забезпечують.
Тому може хтось бачить обвал цін саме на верхні поверхи, я бігло моніторячи його не бачу. Може хіба реальних угод нема, цього я не знаю.
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 09:26

  Hotab написав:Frant
Та я тут скоріше про те (окрім що похвалився поверхами за день), що в «25-поверхових неохрущах» все ж живуть люди не бідні, і більш ініціативні. На відміну від старого фонду. І таки автономність собі забезпечують.
Тому може хтось бачить обвал цін саме на верхні поверхи, я бігло моніторячи його не бачу. Може хіба реальних угод нема, цього я не знаю.

Обвалу цін - поки що немає ніде. Старий фонд біля метро, на окраїнах міста - навіть трохи подорожчав. Тобто нароТ вигріб найдешевші варіанти.
Гроші сюди надходять з ЄС, а наші чиновники їх оприходують, як завжди.

Все це - до пори, до часу.
Frant
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 09:40

  BIGor написав:
  Frant написав:
  Бетон написав:Вы пытаетесь в двумерной системе координат высунуть голову по оси Z и критиковать украинцев за то, что их вселенная такая, как есть. она другой быть не может по фундаментальному закону

Если бы украинское руководство захотело

Всё и все вокруг это и есть Украина. Украина это люди вокруг. Всё вокруг устроено именно так, как хочет украинское общество.
Другой она быть не может и не могла бы.

Дурощі пишете, чи напад Зе-команди на НАБУ щоб знищити - це хотіло українське суспільство? Якщо суспільство хотіло - то чого люди вийшли на мітинги проти Зе-команди?



Это как с курением.
Никто конкретно не хочет рак лёгких.
Но общество массово курит — а потом удивляется диагнозу.

Так и тут.

Украинское общество годами
голосовало эмоциями
терпело популизм,
оправдывало своих
закрывало глаза на системные проблемы
раз за разом делегировало власть кому???

А теперь внезапно
мы этого не хотели!

НАБУ, суды, вертикаль власти — это не метеорит с Марса.
Это прямой продукт общественного запроса
Митинги — это уже стадия, когда болезнь проявилась.
Но болезнь не возникает в день диагноза.
Она копится годами.

Так что да
Украина сегодня такая, какую её коллективно построили.
Не потому что хотели именно так,
а потому что иначе не умеют
Бетон
