Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Дюрі-бачі написав:The_Rebel Насправді там ще багато підводних каменів і стопорів на всіх етапах програми, але є перший найголовніший стопор: тих, для кого декларують програму (бідних ВПО, військових, вчителів без власного житла) банки не дають. P.S. От кум продав свій будинок по програмі, але купила дочка начальника ДПС. Ще знаю, що сини нашого проректора купили по квартирі, от вони реальна цільова аудиторія...
Покупатель 3к Славутич триндела, что для дочери. Вся семейка прописана в общаге, должность - начальник жкх района Киева. Купили мою квартиру и в соседнем доме, хотя бабло в размере всей суммы имеется. Первый взнос мне дали вонючими баксами, похожими на взятки. Вот вам - портрет покупателя. Другой покупатель- сбушник. Наглое, психованное отродье, которого боится собственная жена
Как страшно жить ...
Ты где только таких покупателей находишь ...
И тебе даже в голову не приходит простая мысль ... если б не они, хрен бы кто у тебя купил ...
The_Rebel написав:Пс. Може ще би спробував без ремонту, але вже здану і з документами. Може щось є там по 60 тис? Бо я вже повернувся в Київ і забив, а вчора з Привата запитали, чому я зупинив заявку
Сайти по нерухомості мегатупі в Україні. Ні флетфай, ні ріелтор, ні олх не мають можливості відфільтрувати ЗДАНУ новобудову. Це ж саме елементарне, що тільки може бути
Просто я так порахував... який сенс брати кредит на нерухомість, що будується? Розумію, що програму задумували в т.ч. для стимулювання будівельної галузі. Але вже легше тоді взяти в розстрочку від забудовника, є програми від 30% першого внеску, а думаю можна домовитися/знайти і під 20%. Буде той же кредит, лише без біганини з банками, страховками, нотаріусом і тп. Я в Мукачево домовився взагалі по фіксованій ціні, тобто аналог безпроцентного кредиту, але правда розстрочка лише на півроку
