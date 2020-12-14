|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 гру, 2025 19:22
pesikot написав: kingkongovets написав:
в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь, проте менше з тим:
якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом
, то що б ви зробили?
1) продали б і купили будинок?
2) продали б і жили в оренді?
3) не продавали?
4) купити будинок у Києві
не подходит под условия вопроса)
живу в пристойном доме в Киеве овер 7 лет
есть квартира(ры) в Киеве
рассказы про то что в доме дешевле в плане расходов на обслуживание уже даже не вызывает улыбку)
мой вариант ответа 3)
Додано: Нед 21 гру, 2025 19:47
барабашов написав: kingkongovets написав:
Hotab написав:Хто б вже йому хоч стару якусь машину купив .. це ж просто пздц, всі питання зводяться до корча «а який у тебе ? А кліренс? А батарея? А їсть? А профіту з квартири вистачило на машину ?»
Невиліковне ..
звичайна рефлексія перекупа
Кто тут перекуп?
Точно
Виробник газу
Додано: Нед 21 гру, 2025 19:51
Главное что не распостранитель афросифилиса и спида в околокампусной местности
Додано: Нед 21 гру, 2025 19:51
барабашов написав:
Главное что не распостранитель афросифилиса и спида в околокампусной местности
То у тебе не від мене
Шукай серед тих хто фарбував тобі чолку біля туалета цпкв ім. Глоби в Дніпрі
Додано: Нед 21 гру, 2025 20:04
посетитель написав: Бетон написав:
Купувати чи не купувати? Що скажете?
В бюджеті 65..80 куе це варшавський, грейт, перфект таун на теремках, окланд на севастопольській
Варшавський особисто для себе закрив на зараз.Як на мене він вже переоцінений.Але ж це особиста думка, в тебе в цьому досвіду як я розумію більше.
Так, варшавський вже не в адекваті.
Форвард якийсь з'явився на рибалка, можна купити поетіку з сумнівним майбутнім. Теремки або львівський квартал
Не знаю
Додано: Нед 21 гру, 2025 20:12
барабашов написав: kingkongovets написав:
Hotab написав:Хто б вже йому хоч стару якусь машину купив .. це ж просто пздц, всі питання зводяться до корча «а який у тебе ? А кліренс? А батарея? А їсть? А профіту з квартири вистачило на машину ?»
Невиліковне ..
звичайна рефлексія перекупа
Кто тут перекуп?
Бетон, він же раніше був Бєєє.
А ККЦ у нього в помічниках, на посаді "мальчік, води!"
