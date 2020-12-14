Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
вчера видел объявление набирают на обучение на водителя троллейбуса. ЗП 30-50тыс, обучение 3 месяца бесплатно, ну и конечно — бронь, отпуск, белая зп, вся фигня. там одна проблема — это график работы, или с раннего утра или до позднего вечера смены. но всяко проще чем грузчиком каким и прятаться от ТЦК
а памʼятаєте як дехто тут глузував з прибутків «врозеточників»? отож
kingkongovets написав:Майстри на вагу золота: київські плитковики та електрики заробляють до 70 000 грн і відмовляються від VIP-замовлень Мобілізація призвела до колосального дефіциту кадрів у сфері ремонту, змусивши ціни злетіти до «космічного» рівня. Фахівці розповіли, як майстри диктують умови, а клієнти тижнями чекають на візит.
ну да. Тот же Волоско заявляет о 160 000 гр дохода в месяц. Думаю, там поболе. А Бетон рассказывает что работа руками-путь вникуда. Волоско прикольно смотрится на этом фоне,спокойно рассекающий по всей стране, лыбящийся рагульской улыбкой в камеру и строящий дом под Киевом. Времена меняются. У меня есть пару ручных таких волосок,которые без меня никуда по определенным причинам, уже и отсрочки ребята получили, приехать в Киев ломануть рынок флиппинга,что ли? Бетон,я шуткую