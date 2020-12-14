там далеко не одна паникерша, це схоже на масштабну інформаційну кампанію, я це вже чув від 3х рилів
Додано: Вів 23 гру, 2025 08:32
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 23 гру, 2025 09:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
рыл:
Грейт 7 эт, [23.12.2025 09:21]
Ця квартира продається в евро,рахуйте скільки буде в доларах сьогодні
Плюс податки та моі 2,5% відсотків
Крос курс сьогодні 1.175/1.182
93 куе. ввбще ненормальная
Додано: Вів 23 гру, 2025 12:08
kingkongovets
в Днепре в одном очень большом жк вообще цирк на дроті , тп яке будувалось застройщиком для жк , методом напёрстков тп оказалась в третьих руках, афилированных с застройщиком, и теперь платят собственники квартир за пользование тп
