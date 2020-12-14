|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 16 січ, 2026 22:59
Бетон написав:
Краще перебздіть ніж недобздіти.
Попереду люті морози.
А після очікуваного обстрілу, невідомо, що буде
дорожай, (щоб не відбувалося а КРЖН будєттокадаражать)
flyman
Додано: П'ят 16 січ, 2026 23:03
flyman написав: Бетон написав:
Краще перебздіть ніж недобздіти.
Попереду люті морози.
А після очікуваного обстрілу, невідомо, що буде
дорожай, (щоб не відбувалося а КРЖН будєттокадаражать)
Нахалбуди в підвалах подорожчали?
Hotab
Додано: Суб 17 січ, 2026 10:16
а всі звернули увагу, що більше всього тут переймаються проблемами Києва і показово турбуються про киян саме іногородні, бігунці, гастарбайтери, емігранти, та ті хто до Києва взагалі не мають відношення?
я цю тему давно в фб прохавав - як тільки бачу зрадойобский допис чи камент про ситуацію в Києві або накид на Кличка - одразу дивлюсь профіль, а там - або місце проживання інше українське місто чи
взагалі закордон, або профіль закритий
kingkongovets
Додано: Суб 17 січ, 2026 13:19
Frant написав: Хомякоид написав:
У Києві менше 10% будиків з модернізованими теплопунктами і резервними джерелами струму для них.
Добре підготувались до зими. Йшов 5 рік війни.
Державна програма теплоізоляції старого фонду в Києві - вона або відсутня, або не виконується, або ж робиться в режимі окозамилювання.
В Словаччині, всі старі "хрущовки" (чотириповерхові) - всі обшиті пінопластом чи мінватою. Війни у них немає, а про енергоефективність дбають. На відміну від самостійних чиновників, які нездатні до ефективного управління.
У самостійних керманичів - надлишок газу і електроенергії, донині. Безлад, хаос і корупція насамперед в головах. Воістину, страна крєпкіх бесхозяйствєнніков.
Все як у їхніх ментальних колег, російських чиновників.
Доки тут не почнуться посадки вищих чиновників на 10+ років з конфіскацією майна - жодних змін не буде!
Схоже, що це буде робити нова влада. Недарма юзіки і тузіки зеленського вже пригрвли собі місця в Ізраїлі та ЄС.
А при чому тут влада до обов’язків власників будинку самостійно вирішувати проблеми майна, яке їм належить? Більшість людей з совковим менталітетом, які впевнені, що власність, це тільки їхня квартира, а за все інше повинна дбати держава/місцева влада. Більше того, існують програми 70% на 30% і т.д., і якщо більшість власників будинку при томі, то вирішують проблеми. Але більшість власників, особливо старий фонд не бажають нічого робити, потім розказують, що всі винні, крім них самих.
І саме цікаве. За кордоном дійсно утепляють будинки, але рахунки виставляють власникам квартир. Якщо рахунок не оплатив вел ком на вихід і твоя власність на аукціон. А у нас далеко не кожен платить навіть комунальні.
Я спостерігаю, за будинком моїх родичів на харківському масиві. Панелька. Депутат Київради опікується цим будинком. Замінив на шару ліфти, замінив вікна на пластик, зробив ремонт вхідні групи, замінив двері на всіх поверхах і т.д. І що? Бачу повну деградацію будинку. Доводчики вкрали, ліфти потрощили і т.д. Тому що все на шару ніхто з власників копійки не заплатив. Люмпени вони і в Африці люмпени))
Вважаю що держава не повинна була дозволяти приватизацію квартир. Це була велика помилка. За кордоном ніякої приватизації не було, тому за старий фонд опікується держава, як власник. У більшості будинків, у яких власники купували, а не отримали на шару від держави квартири проблеми вирішуються зборами власників.
reus
Додано: Суб 17 січ, 2026 14:50
Заїхав зранку на один з опорних пунктів тепловиків, звідки бригади виїжджають на ремонт і відновлення тепломереж та котелень.
Комунальники працюють цілодобово. Подякував їм за працю.
Без тепла наразі близько 50 будинків з 6 000, що залишалися без теплопостачання після атаки ворога на критичну інфраструктуру Києва 9 січня.
Міські служби продовжують 24/7 відновлювати пошкоджену ворогом інфраструктуру, щоб забезпечити киян необхідними послугами.
t.me/vitaliy_klitschko/6023
pesikot
Додано: Суб 17 січ, 2026 18:29
reus написав: Frant написав: Хомякоид написав:
Добре підготувались до зими. Йшов 5 рік війни.
Державна програма теплоізоляції старого фонду в Києві - вона або відсутня, або не виконується, або ж робиться в режимі окозамилювання.
В Словаччині, всі старі "хрущовки" (чотириповерхові) - всі обшиті пінопластом чи мінватою. Війни у них немає, а про енергоефективність дбають. На відміну від самостійних чиновників, які нездатні до ефективного управління.
У самостійних керманичів - надлишок газу і електроенергії, донині. Безлад, хаос і корупція насамперед в головах. Воістину, страна крєпкіх бесхозяйствєнніков.
Все як у їхніх ментальних колег, російських чиновників.
Доки тут не почнуться посадки вищих чиновників на 10+ років з конфіскацією майна - жодних змін не буде!
Схоже, що це буде робити нова влада. Недарма юзіки і тузіки зеленського вже пригрвли собі місця в Ізраїлі та ЄС.
А при чому тут влада до обов’язків власників будинку самостійно вирішувати проблеми майна, яке їм належить? Більшість людей з совковим менталітетом, які впевнені, що власність, це тільки їхня квартира, а за все інше повинна дбати держава/місцева влада. Більше того, існують програми 70% на 30% і т.д., і якщо більшість власників будинку при томі, то вирішують проблеми. Але більшість власників, особливо старий фонд не бажають нічого робити, потім розказують, що всі винні, крім них самих.
І саме цікаве. За кордоном дійсно утепляють будинки, але рахунки виставляють власникам квартир. Якщо рахунок не оплатив вел ком на вихід і твоя власність на аукціон. А у нас далеко не кожен платить навіть комунальні.
Я спостерігаю, за будинком моїх родичів на харківському масиві. Панелька. Депутат Київради опікується цим будинком. Замінив на шару ліфти, замінив вікна на пластик, зробив ремонт вхідні групи, замінив двері на всіх поверхах і т.д. І що? Бачу повну деградацію будинку. Доводчики вкрали, ліфти потрощили і т.д. Тому що все на шару ніхто з власників копійки не заплатив. Люмпени вони і в Африці люмпени))
Вважаю що держава не повинна була дозволяти приватизацію квартир. Це була велика помилка. За кордоном ніякої приватизації не було, тому за старий фонд опікується держава, як власник. У більшості будинків, у яких власники купували, а не отримали на шару від держави квартири проблеми вирішуються зборами власників.
У всьому винний нароТ, звісно. Не хоче він витрачати свої гроші на теплоізоляцію! Йому краще ці гроші прогуляти, пробухати або прокурити.
Але держава, в обличчі укро-чиновників - вона повинна вказувати нароТу, що робити? Повинна насильно утеплювати будинки і виставляти рахунки нароТу, чи ні?
Якщо ні, навіщо така держава потрібна?
Ещё раз. У меня давно сложилось ощущение, что никто ничего не экономит! Даже СССР формально проводил программы экономии ресурсов, типа лозунга Л.И. Брежнева "Экономика должна быть экономной!"
В самостийной же Украине доныне избыток дешеврй электроэнергии, дешёвого газа и дешевой рабочей силы?
Карфаген (страна крепких бесхозяйственников) неминуемо должен исчезнуть, при таких раскладах.
Frant
Додано: Суб 17 січ, 2026 18:46
Frant написав:
Карфаген (страна крепких бесхозяйственников) неминуемо должен исчезнуть, при таких раскладах.
*** своё закрой ...
И чемодан. вокзал. польша. беларусь. масква
pesikot
Додано: Суб 17 січ, 2026 19:47
pesikot написав: Frant написав:
Карфаген (страна крепких бесхозяйственников) неминуемо должен исчезнуть, при таких раскладах.
*** своё закрой ...
И чемодан. вокзал. польша. беларусь. масква
Песікот, ти вже купив квиток на петлюрівський вагончик з територією?
Ти будеш їхати поруч з потужними Ынтелектуалами, на кшалт зеленського, міндича, галущенка та інших шмигалів.
Напишеш потім книжку спогадів, незабутні мемуари про видатних майстрів пройопу:
"Бродячий цирк. В одному купе з шмигалями і грінченками!"
Песікот, поясни, навіщо дегенерати випустили за кордон молодь 18-22 роки? Сотні тисяч молодих людей!
Ці люди могли би воювати чи відбудовувати енергетику, чи працювати на оборонку. Але тупість керманичів-дерибаничів - безмежна!
Frant
Додано: Суб 17 січ, 2026 20:15
Frant написав:
...
Ещё раз. У меня давно сложилось ощущение, что никто ничего не экономит! Даже СССР формально проводил программы экономии ресурсов, типа лозунга Л.И. Брежнева "Экономика должна быть экономной!"
...
Это лозунг/слоган НЕ "дорогого Леонида Ильича", а Михаила Сергеевича ("меченого Мишки")
Миша-клиент
Додано: Суб 17 січ, 2026 20:25
Миша-клиент написав: Frant написав:
...
Ещё раз. У меня давно сложилось ощущение, что никто ничего не экономит! Даже СССР формально проводил программы экономии ресурсов, типа лозунга Л.И. Брежнева "Экономика должна быть экономной!"
...
Это лозунг/слоган НЕ "дорогого Леонида Ильича", а Михаила Сергеевича ("меченого Мишки")
Про всяк випадок, я перевірив свою пам'ять, задав питання ШІ:
"Фраза «Экономика должна быть экономной» принадлежит Леониду Ильичу Брежневу. Этот лозунг прозвучал в его докладе на XXVI съезде КПСС 23 февраля 1981 года. Автором доклада и, соответственно, этой фразы был сам Брежнев, хотя постоянным спичрайтером генсека был Александр Бовин.
Таким образом, автором знаменитого выражения считается Леонид Ильич Брежнев."
Стосовно довготривалої пам'яті - вона у мене краща, ніж у півдесятка форумчан, разом взятих.
Frant
