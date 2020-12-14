|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 17 січ, 2026 20:34
Миша-клиент написав: Frant написав:
...
Ещё раз. У меня давно сложилось ощущение, что никто ничего не экономит! Даже СССР формально проводил программы экономии ресурсов, типа лозунга Л.И. Брежнева "Экономика должна быть экономной!"
...
Это лозунг/слоган НЕ "дорогого Леонида Ильича", а Михаила Сергеевича ("меченого Мишки")
Вам треба було або народитися у 1960-х роках, щоб бути свідком політико-економічних процесів у совку 70-80-х років, або у поточну епоху хоча б іноді користуватися ШІ.
"Фразу «Экономика должна быть экономной» сказал Леонид Ильич Брежнев 23 февраля 1981 года на XXVI съезде КПСС; это стало известным политическим лозунгом, подчеркивающим необходимость бережливости и рационального использования ресурсов в условиях развития страны. Контекст: Это был призыв к переходу от экстенсивного к интенсивному развитию, к более эффективному и бережливому хозяйствованию, поскольку экономический потенциал страны значительно вырос.
Смысл: Фраза не является тавтологией ("экономика должна быть экономической"), а призывает к бережливости (экономности) в расходовании ресурсов, что было ключевым для экономической политики 1980-х". Після нападу на Афганістан у грудні 1979 року та запровадження санкцій демократичним світом комуно-кацапстан почав стрімко і остаточно деградувати, незважаючи на зусилля і гасла кремлівських упирів.
Додано: Суб 17 січ, 2026 21:38
reus написав: Frant написав: Хомякоид написав:
У Києві менше 10% будиків з модернізованими теплопунктами і резервними джерелами струму для них.
Добре підготувались до зими. Йшов 5 рік війни.
Державна програма теплоізоляції старого фонду в Києві - вона або відсутня, або не виконується, або ж робиться в режимі окозамилювання.
В Словаччині, всі старі "хрущовки" (чотириповерхові) - всі обшиті пінопластом чи мінватою. Війни у них немає, а про енергоефективність дбають. На відміну від самостійних чиновників, які нездатні до ефективного управління.
У самостійних керманичів - надлишок газу і електроенергії, донині. Безлад, хаос і корупція насамперед в головах. Воістину, страна крєпкіх бесхозяйствєнніков.
Все як у їхніх ментальних колег, російських чиновників.
Доки тут не почнуться посадки вищих чиновників на 10+ років з конфіскацією майна - жодних змін не буде!
Схоже, що це буде робити нова влада. Недарма юзіки і тузіки зеленського вже пригрвли собі місця в Ізраїлі та ЄС.
А при чому тут влада до обов’язків власників будинку самостійно вирішувати проблеми майна, яке їм належить? Більшість людей з совковим менталітетом, які впевнені, що власність, це тільки їхня квартира, а за все інше повинна дбати держава/місцева влада. Більше того, існують програми 70% на 30% і т.д., і якщо більшість власників будинку при томі, то вирішують проблеми. Але більшість власників, особливо старий фонд не бажають нічого робити, потім розказують, що всі винні, крім них самих.
І саме цікаве. За кордоном дійсно утепляють будинки, але рахунки виставляють власникам квартир. Якщо рахунок не оплатив вел ком на вихід і твоя власність на аукціон. А у нас далеко не кожен платить навіть комунальні.
Я спостерігаю, за будинком моїх родичів на харківському масиві. Панелька. Депутат Київради опікується цим будинком. Замінив на шару ліфти, замінив вікна на пластик, зробив ремонт вхідні групи, замінив двері на всіх поверхах і т.д. І що? Бачу повну деградацію будинку. Доводчики вкрали, ліфти потрощили і т.д. Тому що все на шару ніхто з власників копійки не заплатив. Люмпени вони і в Африці люмпени))
Вважаю що держава не повинна була дозволяти приватизацію квартир. Це була велика помилка. За кордоном ніякої приватизації не було, тому за старий фонд опікується держава, як власник. У більшості будинків, у яких власники купували, а не отримали на шару від держави квартири проблеми вирішуються зборами власників.
Люди десятилетиями НЕ управляли домами.
Им:
навязали ЖЭК (государственный/коммунальный),
запретили реальное управление,
отучили принимать решения,
не дали инструментов влияния.
А теперь с них спрашивают результат, который они не могли обеспечить физически.
Объясни мне, как в любом старье я должен с пенсией 50 баксов заменить лифты или утеплить фасады?
Вы были в комунальном жеке?
Вы знаете, что их заставить что-то отремонтировать нереально?
Вам известно, что суды в нас не работают?
Не поменяйте системные проблемы государства менталитетом
Додано: Суб 17 січ, 2026 21:52
Господа популисты!
Объясняю вам, и любителим дешёвого популизма, который очень дорого обходится стране. На самом деле, эти вопросы решаются элементарно.
Плата за тепло, воду, газ - должна быть без субсидий от государства!
Если у семьи пенсионеров нет денег платить за коммуналку 3к квартиры, пусть продают ее и перебираются в 1к квартиру.
Именно при таком подходе будет выгодно утеплять жилье и экономить электроэнергию.
Поймите, господа недалёкие клептократы, что на самостийной территории - уже нет избытка трудоспособного населения, нет дешевой электроэнергии, и скоро Не будет дешёвого газа.
Если далее играть в популизм, то это государство исчезнет в ближайшие пару лет. Полностью, по польский кордон.
Додано: Суб 17 січ, 2026 21:59
Frant
Если у семьи пенсионеров нет денег платить за коммуналку 3к квартиры, пусть продают ее и перебираются в 1к квартиру.
Именно при таком подходе будет выгодно утеплять жилье и экономить электроэнергию.
Вперше згоден з Франтом
А ще дивує, коли люди не розуміють меж розподілу відповідальності
Молода але доросла людина думає що електрик осбб має їй безкоштовно в квартирі ремонтувати автомати чи розетки. Ну типу я ж плачу внесок осбб
Додано: Суб 17 січ, 2026 22:05
Hotab написав:Frant
Если у семьи пенсионеров нет денег платить за коммуналку 3к квартиры, пусть продают ее и перебираются в 1к квартиру.
Именно при таком подходе будет выгодно утеплять жилье и экономить электроэнергию.
Вперше згоден з Франтом
А ще дивує, коли люди не розуміють меж розподілу відповідальності
Молода але доросла людина думає що електрик осбб має їй безкоштовно в квартирі ремонтувати автомати чи розетки. Ну типу я ж плачу внесок осбб
Ніде в світі, в цивілізованих країнах, неможливі борги за комунальні платежі, за опалення, воду, газ. На анархічній території - борги є, і колосальні.
Не платять не тільки збіднілі пенсіонери, в й власники маєтків.
Тому що можуть не платити, ніхто їм нічого не зробить. Типу самостійного гуманізму - як це, живим людям відрізати електроенергію чи воду???
Ну і судова система, на цій території відсутня, як в Московії.
Все це ниточки одного корупційно́-злодійського клубка, який made in Russia
